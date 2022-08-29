«Они должны знать нашу культуру, язык и законы». В России появятся адаптационные центры для мигрантов

В России создадут адаптационные центры для мигрантов, где они смогут получить правовую поддержу, узнать о традициях и обычаях страны. Об этом 29 августа заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Баринов отметил, что российская экономика «нуждается в притоке иностранной рабочей силы», эти процессы «фактически меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях», однако существуют риски формирования анклавов, растёт этническая преступность, что ведет к недовольству граждан.



Для решения этих проблем, по мнению главы ФАДН, необходимо усилить работу по социокультурной адаптации иностранцев. Как подчеркнул Владимир Путин, начинать ее нужно еще на родине потенциальных мигрантов.

«Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, в Таджикистане, в Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают. Нам нужно только активнее там себя вести, они даже в этом заинтересованы. Они прекрасно отдают себе отчёт в том, что люди, когда уезжают с родины и приезжают к нам, должны быть адаптированы, должны знать нашу культуру, язык, знать российское законодательство», — заявил президент.

