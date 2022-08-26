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    С учетом угроз. Медведев анонсировал новый законопроект, регулирующий въезд и пребывание мигрантов в России

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    В России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. Об этом 26 августа заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    «Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», ­– сообщил он на заседании комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики (цитата по РИА Новости).

    Он отметил, что для решения целого ряда системных проблем в этой сфере нужен комплексный подход. Необходимо оценить потребность профильных структур в оборудовании, технике и других материальных ресурсах с учетом новых требований и реальной ситуации.

    Медведев подчеркнул, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой», так как вопросы въезда и пребывания мигрантов в России — это «составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства».

    По его словам, в сентябре президент Владимир Путин проведет заседание Совбеза, посвященное вопросам миграции.

    В декабре прошлого года в России ввели дактилоскопию и медосмотр для иностранных трудовых мигрантов. На прохождение всех процедур иностранцам даётся 30 дней. Мигранты, которые подают заявление на разрешение на работу, обязаны пройти обследование на ВИЧ, а также на отсутствие инфекционных заболеваний и наркотической зависимости.

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