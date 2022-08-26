С учетом угроз. Медведев анонсировал новый законопроект, регулирующий въезд и пребывание мигрантов в России

В России готовится новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. Об этом 26 августа заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



«Готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», ­– сообщил он на заседании комиссии СБ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики (цитата по РИА Новости).

