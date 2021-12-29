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В России вводят дактилоскопию и медосмотр для иностранных трудовых мигрантов

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Иностранные работники должны пройти дактилоскопию и медосмотр в течение 30 календарных дней после въезда в РФ.

«Иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории Российской Федерации обязаны иметь об этом подтверждающие документы», — сообщается 29 декабря на сайте МВД.

В ведомстве подчеркнули, что на прохождение всех процедур иностранцам даётся 30 дней. Трудовые мигранты, которые подают заявление на разрешение на работу, обязаны будут пройти обследование на ВИЧ, а также на отсутствие инфекционных заболеваний и наркотической зависимости.

От дактилоскопии освобождаются граждане Белоруссии, дети до 6 лет, должностные лица международных организаций и работники диппредставительств других стран.

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Комментарии (3)

263836471
А за какие заслуги Белоруссии такие послабления?
e8okcy045171
Сначала иностранцы, а потом и все мы. Писали в новостях, что для новых пластиковых паспортов будут брать отпечатки пальцев.
Чекист007
мера запоздала лет на 20;
значит кому-то мешало катать пальцы въезжающим иностранцам
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