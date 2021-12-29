В России вводят дактилоскопию и медосмотр для иностранных трудовых мигрантов

Иностранные работники должны пройти дактилоскопию и медосмотр в течение 30 календарных дней после въезда в РФ.



«Иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 декабря 2021 года, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию и для законного нахождения на территории Российской Федерации обязаны иметь об этом подтверждающие документы», — сообщается 29 декабря на сайте МВД.



В ведомстве подчеркнули, что на прохождение всех процедур иностранцам даётся 30 дней. Трудовые мигранты, которые подают заявление на разрешение на работу, обязаны будут пройти обследование на ВИЧ, а также на отсутствие инфекционных заболеваний и наркотической зависимости.

