Элинсон, вас разыскивают. От петербургских рентгенов отразилось контрафактное эхо

Генеральный директор ЗАО НИПК «Электрон» Александр Элинсон (справа). Фото: ИТАР-ТАСС/ Екатерина Штукина Поделиться Поделиться





Генеральный директор производства рентгенов и аппаратов для УЗИ из Петербурга объявлен в федеральный розыск. В чем его подозревают, оказалось тайной. Может быть, что и для него самого.

Карточку на Александра Элинсона, генерального директора НИПК «Электрон», с ФИО, датой рождения и портретом, хранит общедоступная база «Розыск». В ней есть пометка «по статье УК», но сама статья не называется.

В ГУ МВД Петербурга на запрос «Фонтанки» о причинах, по которым Элинсон находится в розыске, ответили, что занимается им Следственный комитет в Сосновом Бору. После второго запроса с просьбой назвать статью в главке сообщили, что сделать это «не представляется возможным», и вновь отправили в Ленобласть.



В СК сослались на закон об СК и выразились в том духе, что раз информация о процессуальных действиях в отношении гендиректора «Электрона» не публиковалась, значит, и ответа не будет: «При наличии информационного повода и признании информации, не противоречащей интересам следствия, на официальном сайте следственного управления будет размещена соответствующая публикация».

Еще интереснее о причинах розыска высказались в самом «Электроне» — ничего об уголовном деле компании не известно. Элинсон ни от кого не прячется, правда находится на лечении. Попадание в базу федерального розыска в компании сочли технической ошибкой. «Какие-либо запросы, требования, повестки, иные документы, которые свидетельствовали бы о наличии факта уголовного преследования руководителя нашей компании, не поступали. Причем это касается как адресов осуществления деятельности компании (юридический адрес, адрес производства и т. д.), так и адреса места жительства самого руководителя», — заверили в НИПК.



Супруга Элинсона на сообщение «Фонтанки» не ответила, связаться с самим гендиректором не удалось.

Раньше, чем к Элинсону, у следствия были вопросы к тому, что производит возглавляемая им компания.

Контрафакт

Любое медицинское изделие должно иметь регистрационное удостоверение. Все они хранятся в базе Росздравнадзора. Без него оборот даже самого простого прибора запрещён.

Изделия, следует из публикаций на сайте этой минздравовской службы, могут быть признаны незарегистрированными, фальсифицированными или недоброкачественными. Медучреждения, от поликлиник и больниц до частных бьюти-салонов, должны следить за такими публикациями и, если что, прекращать пользоваться спорным агрегатом. За оборот и использование «запрещенки» может грозить как административная, так и уголовная ответственность, по статье 238.1 УК РФ — медицинский контрафакт.



Несколько информационных писем касались и продукции «Электрона». Самое свежее — июнь этого года. В Саратовской области нашли незарегистрированный аппарат «УЗИ-Электрон». Компания Элинсона обозначила его как прибор собственного производства. Четыре его датчика китайские, производства компании VINNO Technology. Рассказывая об этом, Росздравнадзор велел всем, кто этим аппаратом пользуется, «провести мероприятия по предотвращению обращения на территории Российской Федерации» данного медизделия. И напомнили про уголовную ответственность.



Несколькими месяцами раньше тот же Росздравнадзор назвал недоброкачественным рентгенографический аппарат «Око» производства «Электрона», на этот раз весточка пришла из Томской области. Дальше по тексту аналогично — прекратить пользоваться, а то статья. Претензии по большей части касаются маркировок на аппарате, где-то они не те, где-то отсутствуют. Судя по всему, дело поправимое, потому что в конце июня от «Электрона» за подписью Элинсона через ту же базу было разослано письмо с намерением привести все это в порядок, пользователям «Око» было предложено обратиться на производство.



В апреле 2020 года недоброкачественное «Око» нашли в Брянской области, это другой аппарат, телеуправляемый комплекс. Еще одно «Око», уже третьего образца, не нашли в реестре медицинских изделий в конце того же года, сигнал поступил из Саратова.

В арбитражных делах можно найти более развернутое заключение Росздравнадзора по одному из этих информационных писем: «Качество медицинского изделия невозможно установить; безопасность медицинского изделия при применении не подтверждена; медицинское изделие не зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства; имеется угроза здоровья при применении медицинского изделия». НИПК оспаривал это заключение через суд, но получил отказ в трех инстанциях.



При этом в другом суде эту экспертизу суд в качестве доказательства не принял и прислушался к мнению частного эксперта, который счёл недоделки в УЗИ незначительными.

Саратов

В августе 2018 года саратовская компания «СМС-Технологии» поставила в региональные поликлиники 18 аппаратов УЗИ производства НИПК. Два тендера более чем на 50 млн рублей в итоге стоили должности главе местного Минздрава, ее обвинили в превышении полномочий, но суд экс-министра оправдал.

На трудности с использованием УЗИ в министерство пожаловались несколько главврачей поликлиник. Претензии были примерно такими же, как в информационных письмах Росздравнадзора — маркировка на датчике и то, что отображалось на мониторе, не совпадало. Кроме того, некоторые жаловались на плохую визуализацию и невозможность диагностики крупных пациентов, после чего родилась фраза: «"Электрон" — это, по сути, дешевый китайский конструктор, есть все, но работает хреново» (опубликована на портале «Общественное мнение», это цитата из переписки двух участников рынка).



Следствие разночтения в маркировках сочло составом статьи 238.1, медицинский контрафакт. Саратовские СМИ летом 2019 года называли фигурантом Олега Сипягина, директора «СМС-Технологий». Однако, как рассказала «Фонтанке» его адвокат, дело было возбуждено по факту, Сипягин остался в нем свидетелем и примерно в 2020 году все материалы уехали в сторону Петербурга — с вопросами к производителю. Допросов или бесед с Сипягиным с тех пор больше не проводилось.

Саратовский минздрав обратился с иском к НИПК «Электрон» и ООО «СМС-Технологии» с требованием заменить все 18 спорных УЗИ-аппаратов. В материалах упоминается, что следствие искало уголовный состав в действиях неустановленных сотрудников как петербургской, так и саратовской компаний.

Суд в удовлетворении иска в мае этого года отказал, однако продолжается схожий процесс, с требованием о замене рентгенов.

«СМС-Технологии» отдельно обратились с иском к НИПК, требуют вернуть больше 40 млн рублей.

Состав

«Фонтанка» посмотрела часть регистрационных удостоверений на продукцию «Электрона» за последние 20 лет. 2004 год, передвижной хирургический рентген: усилитель, электропривод, видеоконтрольное устройство из стран ЕС, все остальное отечественное, сделано и собрано в поселке Песочное Курортного района Петербурга. 2007 год, флюорограф, кабель из Нидерландов, защитное окно немецкое, все остальное собственного производства, но предусмотрена и импортная комплектация. 2008 год, рентгеновский комплекс «Электрона», если читать регистрационное удостоверение, вышел поистине интернациональным, в нем начинка из Японии, США, Кореи, Канады, стран ЕС и почти ничего, сделанного в России, — в качестве дополнительного оснащения заказчикам предлагается «электроновское» переговорное устройство. В последующие годы, исходя из просмотренных «Фонтанкой» регистрационных удостоверений, картина принципиально не менялась, рентгены состоят из иностранных комплектующих, все чаще используются китайские детали.



Из последнего — на фоне борьбы с ковидом НИПК придумал томографический модуль, это небольшое помещение наподобие строительного вагончика с томографом внутри и надписью «Сделано в России» снаружи — по сути, поставить его можно хоть во дворе дома. «Отечественный мобильный комплекс не имеет аналогов в мире», — сообщал о разработке телеканал «Санкт-Петербург». «Большое вам спасибо за ваши разработки», — хвалил Элинсона вице-губернатор Олег Эргашев. https://topspb.tv/news/2020/05/21/v-peterburge-prezentovali-ustrojstvo-dlya-bystroj-diagnostiki-covid-19/

Судя по всему, говоря об уникальности, имели в виду планировку внутри «вагончика». Сам аппарат, 64-срезовый томограф, заявлен как производство «Электрона». Основной состав расшифрован в регистрационном удостоверении: сканер Китай или Германия, генератор США или Германия, излучатель американский, немецкий или японский, детекторы израильские, китайские или немецкие. Стол производства НИПК «Электрон», но детали «конструктора» снова импортные: подкладки, накладки, держатель головы и рук, подушки — ничего с пометкой «Сделано в России». И так далее. В документе на 4 тысячи слов название петербургской компании встречается 15 раз, слово «Китай» 111, «Германия» — 135 раз. Впрочем, «мозги», то есть программное обеспечение, состоят из библиотек и модулей «Электрона», с небольшим вкладом американских разработчиков.



На этом фоне отличается томограф «Атрисс», он сканирует стопы под естественной нагрузкой. Однозначно иностранного в нем, по сути, только излучатель, все остальное либо местного производства, либо венгерского.

«Атрисс» — это изобретение петербургского инженера Сергея Чугунова, в НИПК он руководил конструкторской группой. Как раз в год регистрации изобретения, если верить странице Чугунова в соцсети, он из «Электрона» ушел. На вопрос «Фонтанки» о причинах увольнения Сергей отвечать не стал.

«Электрон» же объяснил интернациональный состав регистрационных удостоверений тем, что импортные комплектующие подлежат развернутому описанию, тогда как к собственным деталям таких требований нет. «Они могут быть указаны в «закрытой» части регистрационного досье (техническая документация) с целью защиты коммерческой тайны и секретов производства (ноу-хау)», — рассказали в НИПК.



Там также отметили, что маркировка «Сделано в России» просто так на что-либо поставлена быть не может — для этого надо обратиться в Минпромторг, там все проверят и либо включат продукцию в реестр отечественной, либо откажут. В настоящее время в реестре восемь изделий «Электрона».



Масштаб

На сегодняшний день НИПК «Электрон» — один из крупнейших в стране производителей и поставщиков рентгенов, УЗИ и прочего. В коронавирусную эпоху компания вошла в список системообразующих организаций.

За последние пять лет, по данным «СПАРК», крупнейшим по сумме контракта заказчиком был комздрав Ленобласти. Первый коронавирусный год принес «Электрону» контрактов почти на полмиллиарда рублей. Петербург за последние несколько лет продукцию НИПК не покупал, только ремонтировал. Доходы компании за 2020 год оценивались в 2,5 миллиарда рублей.

НИПК «Электрон» в 1989 году создал Михаил Борисович Элинсон, академик, кандидат технических наук, который начинал как инженер ЛОМО. Под его руководством была создана первая советская эндоскопическая камера, передвижной рентген, цифровой флюорограф — и все это в прошлом веке. В последние годы директорства Элинсона-старшего в НИПК вместе с Philips создали томограф с русскоязычным интерфейсом. С 2011 года в НИПК у него почетная должность президента.



В 2012 году в нечистоте сделки компанию заподозрили на родной земле, но в итоге петербургский УФАС нарушений не нашел. Однако среди прочей документации петербургскими антимонопольщиками была найдена «коммуникационная стратегия» — по сути руководство для сотрудников о том, как и кому из чиновников предлагать выгодные условия. В методичке черным по белому прописывался «механизм взяточника».

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

