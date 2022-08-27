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    В Петербурге арестовали недвижимость экс-главы штаба Навального* Фатьяновой. Ей предстоит оплатить работу полиции

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    Бывшая глава петербургского штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирина Фатьянова может остаться без жилья. Как сообщили «Фонтанке» 27 августа в ГУ МВД, на имущество девушки наложен арест для обеспечения компенсации полицейским за работу во время протестных акций.

    Ирине Фатьяновой, которую признали организатором протестных акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального, был предъявлен иск МВД с требованием компенсации за работу полиции на акциях протеста на 3,9 млн рублей. В апреле 2022 года Дзержинский районный суд удовлетворил этот иск.

    Апелляционные жалобы ответчицы городской суд Петербурга рассмотрел 23 августа и оставил их без удовлетворения.

    «В ближайшее время юристы ГУ МВД России намерены с привлечением службы судебных приставов запустить процедуру возмещения причиненного ущерба с реализацией имущества, принадлежащего Фатьяновой, в случае неисполнения решения суда в добровольном порядке», — рассказали в ведомстве.

    *Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

    В январе 2021 года в Петербурге, как и по всей России, прошли митинги с требованием освободить Алексея Навального. Организатором этих акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию протеста 23 января и ещё 10 суток — за 31 января. В прошлом году осенью Фатьянова эмигрировала в Грузию.

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