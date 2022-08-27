В Петербурге арестовали недвижимость экс-главы штаба Навального* Фатьяновой. Ей предстоит оплатить работу полиции

Бывшая глава петербургского штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирина Фатьянова может остаться без жилья. Как сообщили «Фонтанке» 27 августа в ГУ МВД, на имущество девушки наложен арест для обеспечения компенсации полицейским за работу во время протестных акций.



Ирине Фатьяновой, которую признали организатором протестных акций 23 и 31 января 2021 года в поддержку оппозиционера Алексея Навального, был предъявлен иск МВД с требованием компенсации за работу полиции на акциях протеста на 3,9 млн рублей. В апреле 2022 года Дзержинский районный суд удовлетворил этот иск.