Суд удовлетворил иск МВД к Фатьяновой на 3,9 млн рублей за работу полицейских на митингах в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирине Фатьяновой на 3,9 млн рублей. Так полиция и суд оценили сверхурочную работу сотрудников правопорядка во время несогласованных митингов прошлой зимой.
Об удовлетворении иска Фатьянова сообщила в соцсетях: «Никакие аргументы защиты не приняты».
Во время судебного разбирательства в МВД сообщили, что привлекали к охране порядка представителей самых разных ведомств. Например, сотрудников отдельного батальона охраны дипломатических представительств и консульств иностранных государств и отделения по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, природопользования, долевого участия, игорной деятельности, фальшивомонетничества и оборонно-промышленного комплекса, отделения по борьбе с налоговыми преступлениями, отделения по противодействию этническим преступным группам и отделения по установлению личности неопознанных трупов.
В январе 2021 года в Петербурге, как и по всей России, прошли митинги с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. Организатором этих акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию протеста 23 января и ещё 10 суток — за 31 января. В прошлом году осенью Фатьянова эмигрировала в Грузию.
*Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.