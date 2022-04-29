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    Суд удовлетворил иск МВД к Фатьяновой на 3,9 млн рублей за работу полицейских на митингах в Петербурге

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    20 комментариев

    Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирине Фатьяновой на 3,9 млн рублей. Так полиция и суд оценили сверхурочную работу сотрудников правопорядка во время несогласованных митингов прошлой зимой.

    Об удовлетворении иска Фатьянова сообщила в соцсетях: «Никакие аргументы защиты не приняты».

    Во время судебного разбирательства в МВД сообщили, что привлекали к охране порядка представителей самых разных ведомств. Например, сотрудников отдельного батальона охраны дипломатических представительств и консульств иностранных государств и отделения по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, природопользования, долевого участия, игорной деятельности, фальшивомонетничества и оборонно-промышленного комплекса, отделения по борьбе с налоговыми преступлениями, отделения по противодействию этническим преступным группам и отделения по установлению личности неопознанных трупов.

    В январе 2021 года в Петербурге, как и по всей России, прошли митинги с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального. Организатором этих акций протеста в Петербурге суд признал Ирину Фатьянову. Прошлой зимой она отсидела в спецприемнике 6 суток за организацию протеста 23 января и ещё 10 суток — за 31 января. В прошлом году осенью Фатьянова эмигрировала в Грузию.

    *Штабы Навального признаны экстремистской организацией и ликвидированы в 2021 году.

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    Комментарии (20)

    Софокл Аристархович
    Пора еще счета выставлять за содержание "злодеев" в СИЗО, колониях и тюрьмах!
    Таким образом и бюджет можно поправить, и убедить третьих лиц в необходимости соблюдения законодательства!
    AndrewBarsik
    Странно, что величественное слово "суд" используется для обозначения унылых зданий, в которых малообразованные женщины в чёрных скорбных одеяниях покорно легитимируют "хотелки" кривдохранителей нелепыми текстами, по недоразумению называющимися судебными актами.
    08765432
    У силовиков нет понятия оплаты сверхурочных, довольствие выдается за службу 24/7 и никаких отмаз если вызывают . Тупо развели не знающего судью ?
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