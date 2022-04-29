Суд удовлетворил иск МВД к Фатьяновой на 3,9 млн рублей за работу полицейских на митингах в Петербурге

Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил иск МВД к экс-главе штаба Алексея Навального* (организация признана экстремистской и ликвидирована в 2021 году) Ирине Фатьяновой на 3,9 млн рублей. Так полиция и суд оценили сверхурочную работу сотрудников правопорядка во время несогласованных митингов прошлой зимой.

Об удовлетворении иска Фатьянова сообщила в соцсетях: «Никакие аргументы защиты не приняты».

Во время судебного разбирательства в МВД сообщили, что привлекали к охране порядка представителей самых разных ведомств. Например, сотрудников отдельного батальона охраны дипломатических представительств и консульств иностранных государств и отделения по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере ЖКХ, природопользования, долевого участия, игорной деятельности, фальшивомонетничества и оборонно-промышленного комплекса, отделения по борьбе с налоговыми преступлениями, отделения по противодействию этническим преступным группам и отделения по установлению личности неопознанных трупов.