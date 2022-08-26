Мест нет, но есть лайфхаки: как попасть в бесплатные кружки для детей в Петербурге

«Фонтанка» проанализировала данные о нескольких тысячах кружков и секций для школьников Петербурга. В большинстве из них свободных мест уже нет, однако редакция знает, как всё же устроить ребенка бесплатно учиться и развиваться.



Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Чем занять ребенка после школы, чтобы ума набирался и не слонялся по улицам без дела — таким вопросом накануне учебного года озадачен едва ли не каждый родитель. Как бы ни было любимо чадо, вдвойне хорошо, если кружок по интересам будет еще и бесплатным.



И если еще совсем недавно найти подходящий поближе к дому было сродни заковыристому квесту, то сейчас все существующие в городе бесплатные кружки собраны в одном месте — на портале «Петербургское образование».



Кружков и секций всевозможной направленности там более 20 тысяч. Не стоит принимать эту цифру близко к сердцу — в нее включены и недоступные широкой детской публике секции на базе определенных детских садов и школ. Туда, естественно, берут только своих собственных учеников.

Тем не менее среди оставшихся нескольких тысяч кружков можно найти настоящие бриллианты.



Естественно-научные

Таких кружков в городе сейчас 1 371 в домах детского творчества. Наряду с шашками и занимательной математикой, дети могут попробовать нащупать тягу к будущей профессии — в игровой форме познакомиться с медициной, биологией и экологией.

В кружке по косморобонавтике в Центре детского (юношеского) творчества Кировского района за год ребенка 7–10 лет научат не только различать созвездия на небе, но и искать внеземные цивилизации, и даже расскажут, как с помощью роботов переформировать ландшафт и атмосферу других планет по земному подобию. Дорогостоящей экипировки не потребуется: достаточно тетрадки, цветных карандашей и домашнего Интернета.



В кружке по финансовой математике подросткам на пальцах объяснят, как связан школьный курс экономики с реальной жизнью. За 9 месяцев школьников научат читать диаграммы и графики, строить бюджет семьи, контролировать свои расходы, выбирать прибыльные банковские вклады и помогут выработать навыки для построения элементарной предпринимательской деятельности. Всему этому великолепию учат на базе гимназии № 397 им. Г. В. Старовойтовой . Есть одно но: доступ в кружок ограничен.



— Заниматься в кружке могут только учащиеся нашей гимназии, — расстроили «Фонтанку» представители учебного заведения.



Можно ли кока-колой отмыть накипь в чайнике или ржавчину с гвоздя? С ходу понимать, что входит в состав и как действуют окружающие нас вещества, научат в кружке «Химия в быту» Центра детского (юношеского) технического творчества Колпинского района. Гвоздь двухлетнего курса, конечно же, опыты, которым отводится большая часть времени — и покажут, и делать тоже научат.

Умением запускать дроны и снимать с их помощью видео сейчас уже никого не удивишь. А как вашему ребенку понравится такое — самому спаять дрон, смоделировать составные части и запрограммировать ему «мозги» на автономный полет? Если еще эта штука сама сможет захватывать и сбрасывать груз, так это вообще высший пилотаж. Записаться в кружок «PROкоптер PRO» можно в Академии цифровых технологий. Принимают подростков 12–18 лет, срок обучения — 1 год.



Социально-гуманитарные

В этом разделе на портале представлены 5 592 кружка, среди них встречаются и платные, например логопедическая группа в конкретном детском саду, но их легко отсеять фильтром.

В школе учат только читать-переводить, а на практике ребенок двух слов на английском связать не может? Бесплатных курсов английского — очень много. Надо выбрать что-то конкретное. Например, преодолеть языковой барьер и свободно общаться детей 10–14 лет обещают научить в Клубе общения на английском языке. Бонусом идет прокачка грамматики и изучение культуры и обычаев англоязычных стран. Программа в Центре детского (юношеского) творчества Кировского района рассчитана на два года. Правда, свободных мест пока нет — записывают в резерв. Но это не приговор.



— Основные места заняты еще в июне. По опыту прошлых лет, многие из тех, кто записался, не приходят вообще. Чтобы вас зачислили, напишите заявление, скорее всего, место найдется. Группу подберут по уровню знаний и возрасту. Продвинутые дети занимаются 1 раз в неделю, есть группы 2 раза в неделю. Занятия в вечернее время. Смотрят видео, мультики на английском, много разговаривают. Задача каждого расшевелить: вечно молчащие начинают говорить, — рассказали «Фонтанке» в клубе.

Будущая профессия или хобби

Стань парикмахером — зарабатывай больше. Основы стрижки волос бесплатно можно получить всё в том же Дворце детского (юношеского) творчества Кировского района. Там же можно освоить теорию решения изобретательских задач.

Научиться водить машину в 13 лет помогут во Дворце творчества детей и молодежи Колпинского района. В программе, рассчитанной на 3 года, — 3 основных курса, выучат безопасно управлять автомобилем и оказывать первую помощь. К слову, в том же Дворце, но в другом кружке можно выучиться на юного помощника ГИБДД.



В Центре психологической помощи на Васильевском острове есть интересный кружок для тех, кто боится выступать на публике. На занятия принимают детей 14–16 лет, многие взрослые тоже были бы не против, но увы. За 10 часов школьников научат адаптироваться в стрессовой ситуации и регулировать свое эмоциональное состояние. Мощный навык, который пригодится на ОГЭ и ЕГЭ. Занятия проводятся в релакс-кабинете.

Стать дизайнером модной одежды под силу не только сестрам Кардашьян. Работать с современными тканями и текстурами, разбираться в основах дизайн-проектирования в графических редакторах научат в лаборатории креативных индустрий Академии талантов на базе СПбГУПТД. Изучение истории моды, различных методов конструирования одежды и современных трендов станут источником вдохновения и смелых экспериментов. Апофеоз года обучения — создание своей коллекции одежды. Занятия проходят 1 раз в неделю по 2 академических часа.

Большой выбор кружков, где можно выбрать будущую профессию и глубже изучить ее азы, в Аничковом дворце. Чего стоит только его малый медицинский факультет на базе Эколого-биологического центра «Крестовский остров». Во дворце так его и анонсируют — объединяет старшеклассников с целью профориентации в области медико-биологических дисциплин и охраны здоровья. Есть одно но — попасть в естественно-научную среду в преддверии 1 сентября нереально: запись сюда открывается в начале июня на сайте госуслуг.



— Желающих очень много, всех принять не можем. Поэтому зачисляем по результатам тестирования. За всю школьную программу, начиная с ботаники. Проверяем выживаемость знаний, в зависимости от возраста ребенка. Последнее тестирование — 26 августа. После этого, если будут желающие заниматься дети, будем рассматривать с администрацией, можно ли допустить, — рассказали во Дворце творчества юных.

Туристско-краеведческие

В этом разделе пока 707 кружков. Из названия направления понятно, что тут ждут желающих изучить географию и историю родного края. Навыки природоохранного мировоззрения тоже будут прививать.

Любить родной город так, чтобы уметь зажигательно рассказать о нем любому, научат в кружке «Культурный Петербург» в Доме творчества «Измайловский». Ребят здесь знакомят с историей искусства и архитектуры Петербурга, выдающимися композиторами и художниками, учат понимать и наслаждаться созерцанием балета и оперы. Три года два раза в неделю по три академических часа. Попробуй тут не полюбить.



— Наши педагоги работают на базе еще нескольких школ — 272-й, гимназии 278, в лицее 281, школе 317. Если ваш ребенок там учится, необязательно ездить в Дом творчества. Вступительных испытаний нет — это дополнительное образование. Развивающая программа «Путешествие по Петербургу», знакомят ребят с нуля. Педагоги стараются больше практических экскурсий, выходят на территорию района, кроссворды бывают, современные технологии. У каждого педагога есть какая-то изюминка. Дети выступают на краеведческих конкурсах, исследовательские работы пишут, — рассказали в Доме творчества.

Если чадом владеет охота к перемене мест, ему придутся по вкусу занятия в Городской станции юных туристов в туристском центре «Балтийский берег». Всех желающих от 7 до 18 лет научат чувствовать себя свободно в любом походе и экспедиции, причем пешком, в горах, на лыжах и на воде. Тут и здоровье можно прокачать, и навыки общения с людьми. Программа развития туристических навыков рассчитана на несколько лет.

Технические



Тут есть где разгуляться — 2 491 кружок к услугам школьников. Да, много секций по легоконструированию, которыми уже никого не удивишь. Но есть и весьма любопытные предложения.

Как вам, если ребенок совершенно бесплатно за два года освоит приемы компьютерного видеомонтажа? Зарплата специалистов в этой отрасли стартует от 60 тысяч рублей, причем на удаленке. Два года два раза в неделю по два академических часа ребят 9–14 лет будут учить держать в руках цифровую камеру и правильно компоновать кадр, научат составлять монтажный план сюжета и подбирать музыку, вложат в головы азы теле и кинорежиссуры. Занятия проходят во Дворце детского творчества Кировского района.

Про веб-дизайн, программирование на различных языках и компьютерную графику можно даже не заикаться — такие кружки есть едва ли не в каждом районе, портал позволяет настроить выборку и выловить нужный поближе к дому.

А вот возрождение у детей к деревообрабатывающим профессиям — это что-то новенькое. Столярному мастерству учат в школе № 297 Пушкинского района. Занятия проводятся два раза в неделю, программа рассчитана на год. Не ждите, что сразу по окончании кружка ваше чадо смастерит мебель на всю квартиру. Но держать в руках лобзик и стамеску точно научат. Равно и как ценить свой труд, и труд взрослых.



Художественные

Больше всего кружков в этом разделе — 7 406. Тут, конечно, можно найти всё, от основ изобразительного искусства и художественной обработки металлов до хореографии и бальных танцев. Еще можно научиться петь сольно, хором и играть в ансамбле гитаристов. И овладеть ораторским искусством. Это не от слова «орать» — в гимназии при Государственном русском музее дети овладеют навыками ярких выступлений, разовьют уверенность в себе и способность четко структурировать мысли.

Все это меркнет в сравнении с возможностью бесплатно научиться играть на аккордеоне. Искусству владения инструментом учат в Центре внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района. Рука об руку с игрой на аккордеоне идут обучение нотной грамоте и теории музыки. «Три-в-одном» всего за два занятия в неделю на протяжении четырех лет. И всё это бесплатно.



Физкультурно-спортивные

В этом разделе собраны 5 987 кружков по интересам. Фитбол, футбол, основы каратэ — всё, что только можно придумать для гармоничного физического развития. Хорошо, что даром: если одно не понравится, всегда можно попробовать что-то другое. Кто будет искать шахматы — они тоже в этом разделе, хотя к физкультуре имеют самое отдаленное отношение. Одно но: в спорт нужно приходить чем раньше, тем лучше. Не ждите, что вашего 15-летнего подростка с нулевой подготовкой возьмут хоть куда-нибудь: к этому возрасту нужно иметь разряд.



Если ваше чадо любит цирк так же, как любят его в школе № 269 Кировского района, то вам сюда. Овладеть этим видом искусства при должном прилежании можно за 1 год и 9 месяцев, занимаясь 1 раз в неделю по 2 часа. Тут и развитие речи, и координации. А видели, как приковывают взгляды те, кто умеет делать кувырок назад и жонглировать предметами? Так вот, тут этим трюкам тоже научат. Еще в программе — постановка номеров и подвижные игры.

Бесплатно управлять яхтой научат в детском туристском центре «Балтийский берег». Техника вязания морских узлов, парусные регаты, соленый ветер в лицо и фонтаны брызг — всего этого будет навалом. Программа рассчитана на 8,8 тысячи часов. Но возьмут не всех — детей отбирают индивидуально, с 9 лет. При должном азарте есть шанс попасть в сборную Петербурга и гонять на международные соревнования.

— Норматив для зачисления — прыжки, приседания, отжимания, но они лояльные. Один из нормативов — плавание: 50 метров без учета времени. Самое главное — отсутствие противопоказаний для занятий спортом, — рассказали в туристском центре «Балтийский берег».

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»