Дикий визит. Петербурженка раздаёт потомство после секс-проникновения крысы-бродяги

В Петербурге в квартиру на первом этаже проникла дикая крыса. Декоративную обитательницу дома того же вида оставили с потомством, которому теперь ищут дом.



Как рассказали «Фонтанке», визиты ночного гостя заметили не сразу. В одной клетке с будущей матерью жили кастрированные самцы. Отношения с заходившим на чай пасюком у них не заладились: хозяйка увидела, что на шкурке крыс появляются ранки.

