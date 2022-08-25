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    Дикий визит. Петербурженка раздаёт потомство после секс-проникновения крысы-бродяги

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    В Петербурге в квартиру на первом этаже проникла дикая крыса. Декоративную обитательницу дома того же вида оставили с потомством, которому теперь ищут дом.

    Как рассказали «Фонтанке», визиты ночного гостя заметили не сразу. В одной клетке с будущей матерью жили кастрированные самцы. Отношения с заходившим на чай пасюком у них не заладились: хозяйка увидела, что на шкурке крыс появляются ранки.

    В июле дикаря застукали с поличным. Оказалось, что он пролезал в клетку с декоративными крысами сквозь слишком широкие прутья. Через несколько недель самка родила. Отец, по словам знакомых с ситуацией лиц, «ушел в закат».

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    Сейчас волонтеры из «Фонда помощи брошенным крысам Петербурга» ищут подросшим крысятам хозяев. В доме нуждаются 12 пятинедельных зверят: девять самцов и три самки. В фонде предупреждают, что заниматься с полупасюками придется каждый день.

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