Дикий визит. Петербурженка раздаёт потомство после секс-проникновения крысы-бродяги

В Петербурге в квартиру на первом этаже проникла дикая крыса. Декоративную обитательницу дома того же вида оставили с потомством, которому теперь ищут дом.
Как рассказали «Фонтанке», визиты ночного гостя заметили не сразу. В одной клетке с будущей матерью жили кастрированные самцы. Отношения с заходившим на чай пасюком у них не заладились: хозяйка увидела, что на шкурке крыс появляются ранки.
В июле дикаря застукали с поличным. Оказалось, что он пролезал в клетку с декоративными крысами сквозь слишком широкие прутья. Через несколько недель самка родила. Отец, по словам знакомых с ситуацией лиц, «ушел в закат».
Сейчас волонтеры из «Фонда помощи брошенным крысам Петербурга» ищут подросшим крысятам хозяев. В доме нуждаются 12 пятинедельных зверят: девять самцов и три самки. В фонде предупреждают, что заниматься с полупасюками придется каждый день.