СК подтвердил приезд Бастрыкина к особняку Салтыковой. Уголовных дел станет больше, сносов меньше

Как сообщает СК, Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее сотрудников центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования и проведения экспертиз. «Глава ведомства, отметив неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе, поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по г. Санкт-Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело», — подчеркивает пресс-служба.

Следственный комитет 24 августа сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Санкт-Петербурге на Большой Морской и провел совещание. Он недоволен работой подчиненных.

В рамках расследования был допрошен гендиректор ООО «Северная земельная компания» Антон Плютов — инвестор проекта по реконструкции особняка.



Кроме того, Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО «Производственно-коммерческая фирма "Мандарин"» Николая Маркова — его обвиняют в нападении на градозащитника Олега Мухина. Глава СК хочет добиться ареста Маркова в суде.



«Председатель СК России также дал поручение в установленном законом порядке приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия», — добавили в ведомстве.

