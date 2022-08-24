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    СК подтвердил приезд Бастрыкина к особняку Салтыковой. Уголовных дел станет больше, сносов меньше

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    Следственный комитет 24 августа сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин лично осмотрел особняк Салтыковой в Санкт-Петербурге на Большой Морской и провел совещание. Он недоволен работой подчиненных.

    Как сообщает СК, Бастрыкин поручил усилить следственную группу, включив в нее сотрудников центрального аппарата, а также ускорить процесс расследования и проведения экспертиз. «Глава ведомства, отметив неудовлетворительную работу следствия на начальном этапе, поручил организовать служебную проверку в отношении следователей ГСУ по г. Санкт-Петербургу, в производстве которых находилось уголовное дело», — подчеркивает пресс-служба.

    В рамках расследования был допрошен гендиректор ООО «Северная земельная компания» Антон Плютов — инвестор проекта по реконструкции особняка.

    Кроме того, Бастрыкин поручил возбудить еще одно уголовное дело в отношении офис-менеджера ООО «Производственно-коммерческая фирма "Мандарин"» Николая Маркова — его обвиняют в нападении на градозащитника Олега Мухина. Глава СК хочет добиться ареста Маркова в суде.

    «Председатель СК России также дал поручение в установленном законом порядке приостановить работы по сносу спорных объектов культурного наследия», — добавили в ведомстве.

    Ранее «Фонтанка» сообщила о личном и неожиданном визите Александра Бастрыкина к особняку Салтыковой, где градозащитники усмотрели незаконный снос исторических флигелей. Подробности читайте на «Фонтанке» совсем скоро.

    Скандал с работами в особняке Салтыковой развивается несколько дней. После того как там начался демонтаж флигелей, градозащитник Олег Мухин приехал на место и начал видеосъемку. По версии следствия, Николай Марков, сотрудник организации, которая занималась демонтажем, увидел это и с ещё двумя людьми избил Мухина. СК просил арестовать Маркова, но суд отказал, после чего Бастрыкин поручил оспорить это решение. По данным градозащитников, снос продолжается, особняк в собственности «Северной земельной компании».

    Напомним, СК также расследует дело о превышении полномочий, в рамках которого проводит обыски в КГИОП. В сферу внимания ведомства Александра Бастрыкина попали уже разрушенные и еще целые исторические объекты — манеж лейб-гвардии Финляндского полка, торговые бани Екимовой, дом купца Петра Масалева в Песочном, дом Лапина.

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    Комментарии 7

    СниФФ24 Авг 2022 в 21:45
    А Губер вроде в отпуске. Совпадение?
    +0−0
    kvinto24 Авг 2022 в 21:38
    Такими темпами и Исакий скоро снесут под гостиницу .
    +0−0
    your mother24 Авг 2022 в 21:24
    Дед близко принял к сердцу.
    +0−0
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