Бастрыкин лично приехал к особняку Салтыковой на Большую Морскую, где его недослышали. И уехал не один

Глава СК подтвердил свой интерес к разрушению флигелей особняка Салтыковой, где ранее избили градозащитника Мухина. Явление Бастрыкина народу оказалось неожиданностью для всех, волна пошла по всему городу.

По данным «Фонтанки», выглядела картина так: на Большой Морской, 51, вечером 24 августа работал следователь — благо глава СК ранее заинтересовался сносом конструкций исторического особняка и сопутствующим избиением активиста Олега Мухина. Настолько, что даже поручил оспорить отказ суда в аресте предполагаемого «избивателя».



В этот момент из подъехавшей машины вышел сам Александр Бастрыкин с сотрудниками своей физохраны. Задал несколько вопросов, после чего с ним на Мойку в СК уехал директор проводящей работы фирмы — для продолжения разговора.

Через некоторое время звонок с приглашением туда же получил Виктор Тырышкин. Сейчас его нет официально в учредителях «Северной земельной компании», у которой в собственности здание, она записана на офшоры. Но приглашающие уверенно сочли его инвестором проекта.



Вечером 24 августа в телеграм-канале, посвященном сносу исторических зданий в Петербурге, появилось и видео задержаний среди рабочих.