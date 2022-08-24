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    Бастрыкин лично приехал к особняку Салтыковой на Большую Морскую, где его недослышали. И уехал не один

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    13 комментариев

    Глава СК подтвердил свой интерес к разрушению флигелей особняка Салтыковой, где ранее избили градозащитника Мухина. Явление Бастрыкина народу оказалось неожиданностью для всех, волна пошла по всему городу.

    По данным «Фонтанки», выглядела картина так: на Большой Морской, 51, вечером 24 августа работал следователь — благо глава СК ранее заинтересовался сносом конструкций исторического особняка и сопутствующим избиением активиста Олега Мухина. Настолько, что даже поручил оспорить отказ суда в аресте предполагаемого «избивателя».

    В этот момент из подъехавшей машины вышел сам Александр Бастрыкин с сотрудниками своей физохраны. Задал несколько вопросов, после чего с ним на Мойку в СК уехал директор проводящей работы фирмы — для продолжения разговора.

    Через некоторое время звонок с приглашением туда же получил Виктор Тырышкин. Сейчас его нет официально в учредителях «Северной земельной компании», у которой в собственности здание, она записана на офшоры. Но приглашающие уверенно сочли его инвестором проекта.

    Вечером 24 августа в телеграм-канале, посвященном сносу исторических зданий в Петербурге, появилось и видео задержаний среди рабочих.

    Напомним, скандал с работами в особняке Салтыковой развивается несколько дней. После того как там начался демонтаж флигелей, градозащитник Олег Мухин приехал на место и начал видеосъемку. По версии следствия, Николай Марков, сотрудник организации, которая занималась демонтажем, увидел это и ещё с двумя людьми избил Мухина. СК просил арестовать Маркова, но суд отказал, после чего Бастрыкин поручил оспорить это решение. По данным градозащитников, снос продолжается.

    Напомним, СК также расследует дело о превышении полномочий, в рамках которого проводит обыски в КГИОП. В сферу внимания ведомства Александра Бастрыкина попали уже разрушенные и еще целые исторические объекты — манеж лейб-гвардии Финляндского полка, торговые бани Екимовой, дом купца Петра Масалева в Песочном, дом Лапина.

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    Комментарии 13

    07A24 Авг 2022 в 19:25
    Директор ФБР с охраной, как это по байдовски.
    +2−4
    Инкогнито202124 Авг 2022 в 19:21
    мент с охраной, как это по путински
    +3−2
    Pilat24 Авг 2022 в 19:12
    Наконец то строительную мафию Питера начали щемить.
    очень надеюсь, что они продолжат свои стройки на Колыме.
    +7−1
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