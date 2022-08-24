Инвестор согласился остановить работы в особняке Салтыковой в Петербурге после разговора с Бастрыкиным

«Северная земельная компания» остановит работы по разбору флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Для этого потребовался личный визит главы СК.
О том, что работы остановят, «Фонтанке» 24 августа рассказал инвестор — Виктор Тырышкин. Он раньше официально числился среди учредителей компании, а сейчас уже нет, она записана на два кипрских офшора. Однако именно его вызвал на разговор вечером 24 августа глава СК Александр Бастрыкин.
По словам Тырышкина, беседа вышла «душевной», и, несмотря на полный порядок с документами, компания остановит работы. Напомним, ранее Бастрыкин приехал непосредственно к особняку, откуда отправился в Следком на Мойку уже в компании директора компании, проводящей работы.