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    Инвестор остановит работы на Большой Морской, 51

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    Инвестор согласился остановить работы в особняке Салтыковой в Петербурге после разговора с Бастрыкиным

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    6 комментариев

    «Северная земельная компания» остановит работы по разбору флигелей особняка Салтыковой на Большой Морской, 51. Для этого потребовался личный визит главы СК.

    О том, что работы остановят, «Фонтанке» 24 августа рассказал инвестор — Виктор Тырышкин. Он раньше официально числился среди учредителей компании, а сейчас уже нет, она записана на два кипрских офшора. Однако именно его вызвал на разговор вечером 24 августа глава СК Александр Бастрыкин.

    По словам Тырышкина, беседа вышла «душевной», и, несмотря на полный порядок с документами, компания остановит работы. Напомним, ранее Бастрыкин приехал непосредственно к особняку, откуда отправился в Следком на Мойку уже в компании директора компании, проводящей работы.

    Скандал с работами в особняке Салтыковой развивается несколько дней. После того, как там начался демонтаж флигелей, градозащитник Олег Мухин приехал на место и начал видеосъемку. По версии следствия, Николай Марков, сотрудник организации, которая занималась демонтажем, увидел это и с ещё двумя людьми избил Мухина. СК просил арестовать Маркова, но суд отказал, после чего Бастрыкин поручил оспорить это решение. По данным градозащитников снос продолжается, особняк в собственности «Северной земельной компании».

    Напомним, СК также расследует дело о превышении полномочий, в рамках которого проводит обыски в КГИОП. В сферу внимания ведомства Александра Бастрыкина попали уже разрушенные и еще целые исторические объекты — манеж лейб-гвардии Финляндского полка, торговые бани Екимовой, дом купца Петра Масалева в Песочном, дом Лапина.

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    Комментарии 6

    chip124 Авг 2022 в 19:57
    Целый Бастрыкин понадобился для борьбы со строительной мафией, на местном уровне у ребят в солидных костюмах все схвачено, от чиновников Смольного до судов!
    +2−1
    ProstoZloy24 Авг 2022 в 19:56
    Замечательно у нас работает правовая система!
    Председатель СК РФ вынужден лично мотаться по стране и вразумлять застройщиков.
    +1−0
    Pilat24 Авг 2022 в 19:52
    В лагерном клифте, на солнечной лесосеке (с)
    +0−1
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