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    COVID-19

    Коронавирус ставит новые рекорды в России и Петербурге. В последний раз так было в марте

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    В России за сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 14 марта. В Петербурге — 4 127 заболевших, рекорд с первых чисел марта, следует из статистики федерального оперштаба.

    Как сообщили в оперштабе по коронавирусу 19 августа, за сутки в России госпитализировано 3 349 человек — на 2,3 % больше по сравнению с 18 августа. В Петербурге — 293 госпитализации. Также по стране подтверждено 65 летальных исходов. Из них 11 — в городе на Неве.

    Власти Петербурга резко нарастили число коек на полтысячи на фоне растущей шестой волны. Коронавирусные места появились сразу в трех стационарах города.

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