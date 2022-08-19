Коронавирус ставит новые рекорды в России и Петербурге. В последний раз так было в марте

В России за сутки выявили 37 609 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 14 марта. В Петербурге — 4 127 заболевших, рекорд с первых чисел марта, следует из статистики федерального оперштаба.

Как сообщили в оперштабе по коронавирусу 19 августа, за сутки в России госпитализировано 3 349 человек — на 2,3 % больше по сравнению с 18 августа. В Петербурге — 293 госпитализации. Также по стране подтверждено 65 летальных исходов. Из них 11 — в городе на Неве.