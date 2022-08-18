Петербург экстренно нарастил число коронавирусных коек

Дополнительные коронавирусные койки развернули в трех петербургских больницах. За сутки добавилось 520 новых мест для взрослых.
Как сообщили 18 августа в городском комитете по здравоохранению, 113 мест, два инфекционных отделения, включая 19 коек реанимации, появилось в корпусе-трансформере больницы Святого Георгия. Еще 150 мест, три инфекционных отделения, а также 12 коек отделения реанимации запустили в клинической больнице Святителя Луки. И 257 мест появилось в городской больнице
Таким образом, общий коечный фонд в Петербурге довели до
Накануне, как писала «Фонтанка», в Петербурге работали