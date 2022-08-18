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    COVID-19

    Петербург экстренно нарастил число коронавирусных коек

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    4 комментария

    Дополнительные коронавирусные койки развернули в трех петербургских больницах. За сутки добавилось 520 новых мест для взрослых.

    Как сообщили 18 августа в городском комитете по здравоохранению, 113 мест, два инфекционных отделения, включая 19 коек реанимации, появилось в корпусе-трансформере больницы Святого Георгия. Еще 150 мест, три инфекционных отделения, а также 12 коек отделения реанимации запустили в клинической больнице Святителя Луки. И 257 мест появилось в городской больнице № 38 им. Семашко.

    Таким образом, общий коечный фонд в Петербурге довели до 2 712 мест. Свободны 25 %.

    Накануне, как писала «Фонтанка», в Петербурге работали 2 255 мест, из которых были свободны только 2 %.

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    Комментарии 4

    Nerevar18 Авг 2022 в 12:42
    Бабло отмывают и бюджеты осваивают на этой коронокашлепуке.
    +3−1
    angel of death18 Авг 2022 в 12:32
    чем наращивали? мёдом? =)
    +2−0
    VKuser19802904718 Авг 2022 в 12:31
    а зачем?
    +2−0
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