В Петербурге рекордная госпитализация за полгода, заняты 98% коек

Петербургские больницы принимают все больше пациентов с коронавирусом. Цифры уже на уровне начала марта, следует из отчета Смольного.

Как говорится в опубликованной 17 августа эпидемиологической справке городского оперштаба, за сутки в больницы Петербурга поступило 238 пациентов. Это рекордное значение с 6 марта 2022 года, когда отчитывались о госпитализации 239 человек.

Власти Петербурга нарастили число коек — с 2 142 до 2 255. Но стало больше и пациентов. Если 16 августа их было 2 054, то теперь в больницах лежат 2 211 человек. Таким образом, свободными на весь Петербург остаются лишь 44 койки, или меньше 2% от всего фонда.