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    COVID-19

    В Петербурге рекордная госпитализация за полгода, заняты 98% коек

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    6 комментариев

    Петербургские больницы принимают все больше пациентов с коронавирусом. Цифры уже на уровне начала марта, следует из отчета Смольного.

    Как говорится в опубликованной 17 августа эпидемиологической справке городского оперштаба, за сутки в больницы Петербурга поступило 238 пациентов. Это рекордное значение с 6 марта 2022 года, когда отчитывались о госпитализации 239 человек.

    Власти Петербурга нарастили число коек — с 2 142 до 2 255. Но стало больше и пациентов. Если 16 августа их было 2 054, то теперь в больницах лежат 2 211 человек. Таким образом, свободными на весь Петербург остаются лишь 44 койки, или меньше 2% от всего фонда.

    В реанимациях «красных зон» находятся 176 петербуржцев. На ИВЛ — 28 человек. Еще 19 799 горожан лечатся амбулаторно.

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    Комментарии 6

    Dmitry Antonov17 Авг 2022 в 17:38
    Странное дело, пишут о массовой госпитализации, а мне не известен ни один случай даже просто заболевания Ковидом среди: родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег по работе. Как же так?
    +3−0
    26675553317 Авг 2022 в 17:26
    Мало денег распилили…начинаем все сначала…
    +2−0
    Блейк17 Авг 2022 в 17:15
    А кого конкретно туда везут? И ещё вопрос. А вы всё оборудование, койки, бельё от предыдущей волны уничтожили? Больницы полный цикл дезинфекции прошли?
    +0−0
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