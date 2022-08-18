    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 28

    2 м/с, ю-в

    764мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd60.76eur61.83
    Чего хотят от ГенпланаЖизнь ночного НевскогоУбийство МаневичаОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Муж пропавшей 15 лет назад петербурженки объяснил её убийство несчастным случаем

    12177
    8 комментариев

    Сотрудника одной из косметических клиник Петербурга доставили в следственный комитет в рамках расследования преступлений прежних лет. В убийстве он сознался не сразу.

    Оперативники уголовного розыска смогли разговорить 45-летнего жителя Калининского района, который в 2007 году сообщил о пропаже жены, стало известно «Фонтанке» 18 августа. По предварительной информации, им уже было известно, что пара на тот момент находилась в состоянии развода и ссорилась из-за того, кому останется квартира на Северном проспекте. Днем 3 октября мать мужчины ушла на прогулку с сыновьями пары, а у супругов опять произошел конфликт. Мужчина якобы толкнул женщину, она упала и ударилась об угол кровати. Полученная травма привела к смерти петербурженки. После этого муж, по предварительной информации, завернул её тело в ткань и вынес на балкон. Утром следующего дня он вывез тело в лес в районе поселка Поляны в Выборгском районе, куда раньше ходил по грибы, и закопал. Потом он собрал вещи — куртку, сапоги, сумку, джинсы и мобильник женщины и разбросал по помойкам. И заявил о пропаже жены, которая вроде бы ушла в магазин и не вернулась.

    Через год после этого заявления СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство». А еще через некоторое время мужчина женился во второй раз. В этой семье у него родилось трое детей.

    Тело погибшей женщины еще ищут.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 8

    AlBerkut18 Авг 2022 в 13:51
    Дык тут срок давности 15 лет как раз тю-тю. Так что можно и признаться, наказания всё равно не будет.
    А ч. 2 ст. 105 тут ну никак не натянуть, ну чтоб давности на усмотрение суда применялась... Такую сову на глобус ну никак не натянуть...
    +1−0
    Komarinsk201918 Авг 2022 в 12:36
    Вот вторая жена смелая. Знала, в чём обвиняют и всё равно за него вышла!
    +2−0
    angel of death18 Авг 2022 в 12:24
    о, времена, о, нравы...
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close