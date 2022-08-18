Муж пропавшей 15 лет назад петербурженки объяснил её убийство несчастным случаем

Сотрудника одной из косметических клиник Петербурга доставили в следственный комитет в рамках расследования преступлений прежних лет. В убийстве он сознался не сразу.



Оперативники уголовного розыска смогли разговорить 45-летнего жителя Калининского района, который в 2007 году сообщил о пропаже жены, стало известно «Фонтанке» 18 августа. По предварительной информации, им уже было известно, что пара на тот момент находилась в состоянии развода и ссорилась из-за того, кому останется квартира на Северном проспекте. Днем 3 октября мать мужчины ушла на прогулку с сыновьями пары, а у супругов опять произошел конфликт. Мужчина якобы толкнул женщину, она упала и ударилась об угол кровати. Полученная травма привела к смерти петербурженки. После этого муж, по предварительной информации, завернул её тело в ткань и вынес на балкон. Утром следующего дня он вывез тело в лес в районе поселка Поляны в Выборгском районе, куда раньше ходил по грибы, и закопал. Потом он собрал вещи — куртку, сапоги, сумку, джинсы и мобильник женщины и разбросал по помойкам. И заявил о пропаже жены, которая вроде бы ушла в магазин и не вернулась.

