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    «Двое деток остались... пусть найдется!» В Петербурге по делу об убийстве задержали мужа, заявившего о пропаже жены 15 лет назад

    10973
    16 комментариев

    Сотрудники уголовного розыска Петербурга задержали жителя Калининского района по делу об убийстве жены.

    46-летний многодетный отец и сотрудник одной из косметических клиник Петербурга в октябре 2007 года пришел в полицию с сообщением о пропаже 29-летней жены. Он сообщил, что она ушла из квартиры на Северном проспекте в магазин и не вернулась. О пропаже также писали на разных сайтах, в том числе в блогах ресурса Littleone, где взывали к подписчикам: «Двое деток дома остались с мужем, может кто-нибудь ее знает или видел... пусть найдется!» У пары было двое мальчиков школьного возраста.

    Фото: ГУ СК по Петербургу
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    Через год следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

    А мужчина через несколько лет, судя по его странице в социальных сетях, женился повторно. В новой семье также появилось двое детей.

    В СК мужчину доставили 17 августа. По версии следствия, 3 октября 2007 года у супругов произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену. Она упала и от полученных травм скончалась. После этого муж якобы вывез тело женщины в леc в районе поселка Поляны в Выборгском районе области и закопал, а от одежды её избавился.

    Место захоронения тела устанавливается.

    Фото: ГУ СК по Петербургу

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    Комментарии 16

    Guddd-Head18 Авг 2022 в 11:21
    Почему не расчленил?
    +0−0
    27644115518 Авг 2022 в 10:49
    Наши опера - Самые Оперативные в Мире!!!
    +1−0
    Kezevo18 Авг 2022 в 10:24
    Решили через 15 надавить вдруг сознается.
    +0−0
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