«Двое деток остались... пусть найдется!» В Петербурге по делу об убийстве задержали мужа, заявившего о пропаже жены 15 лет назад

46-летний многодетный отец и сотрудник одной из косметических клиник Петербурга в октябре 2007 года пришел в полицию с сообщением о пропаже 29-летней жены. Он сообщил, что она ушла из квартиры на Северном проспекте в магазин и не вернулась. О пропаже также писали на разных сайтах, в том числе в блогах ресурса Littleone, где взывали к подписчикам: «Двое деток дома остались с мужем, может кто-нибудь ее знает или видел... пусть найдется!» У пары было двое мальчиков школьного возраста.

Через год следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».



А мужчина через несколько лет, судя по его странице в социальных сетях, женился повторно. В новой семье также появилось двое детей.



В СК мужчину доставили 17 августа. По версии следствия, 3 октября 2007 года у супругов произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил жену. Она упала и от полученных травм скончалась. После этого муж якобы вывез тело женщины в леc в районе поселка Поляны в Выборгском районе области и закопал, а от одежды её избавился.

