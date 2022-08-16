Взрывы, пожары, остановка поездов. Диверсия в Крыму

— Причиной сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района. Пострадавших двое официально на сегодняшний день: это один человек с осколочным ранением и один с телесными легкой степени тяжести.

В Крыму снова ЧП. 16 августа произошли пожар на трансформаторной станции и взрывы на складе боеприпасов.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

— Можно возобновить железнодорожное движение, однако мы приняли решение в связи с близостью ветки к месту детонации ограничить движение. Все поезда останавливаются во Владиславовке, Кировский район соответственно, пассажиры поездов, которые должны были убывать из Симферополя, будут подвезены во Владиславовку.



Ранее серия взрывов произошла в Новофедоровке. Здесь тоже, как заявляет Минобороны РФ, сдетонировали боеприпасы. Пострадали 14 граждан, один человек погиб.