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    Взрывы, пожары, остановка поездов. Диверсия в Крыму

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    26 комментариев

    В Крыму снова ЧП. 16 августа произошли пожар на трансформаторной станции и взрывы на складе боеприпасов.

    Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

    — Причиной сегодняшнего ЧП была диверсия. В данном случае уже понимаем, что происходит. У нас эвакуировано больше 3000 человек из населенных пунктов Майское и Азовское Джанкойского района. Пострадавших двое официально на сегодняшний день: это один человек с осколочным ранением и один с телесными легкой степени тяжести.

    Взрывы повредили железную дорогу. Пути восстановили, но движение возобновят позднее.

    Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

    — Можно возобновить железнодорожное движение, однако мы приняли решение в связи с близостью ветки к месту детонации ограничить движение. Все поезда останавливаются во Владиславовке, Кировский район соответственно, пассажиры поездов, которые должны были убывать из Симферополя, будут подвезены во Владиславовку.

    Ранее серия взрывов произошла в Новофедоровке. Здесь тоже, как заявляет Минобороны РФ, сдетонировали боеприпасы. Пострадали 14 граждан, один человек погиб.

    Но туристы продолжают отдыхать.

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    Gensekoonpanvrotukra16 Авг 2022 в 22:08
    Просто много очень много напалма и выжечь укру
    +0−0
    chip116 Авг 2022 в 22:01
    - Доброе утро, Ёжик. - Доброе утро, Мишка. Вот так, слово за слово и получил Ёжик по морде (с)
    +0−0
    radon16 Авг 2022 в 21:58
    Я не понимаю, что делает Федеральная служба безопасности?!?!
    +0−0
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