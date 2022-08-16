Белоруссия получит из России мобильные радиолокационные системы посадки

Концерн ВКО «Алмаз — Антей» подписал на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» контракт с Министерством обороны Республики Беларусь.
Концерн поставит белорусскому военному ведомству несколько комплектов мобильной радиолокационной системы посадки РСП-28М.
АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, в состав которого входит свыше 60 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро, промышленных предприятий и сервисных центров. Общая численность работников холдинга составляет около 140 тысяч человек. Продукция Концерна поставляется более чем в 50 стран мира.