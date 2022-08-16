«Ягодки» закончились. Wildberries снова переименовал сайт

Маркетплейс Wildberries вернул прежнее название сайта, слова «Ягодки» там больше нет. В этом 16 августа могут убедиться посетители, зайдя на wildberries.ru.

Накануне на сайте появилось русскоязычное название «Ягодки». В компании прокомментировали, что это часть маркетинговой акции, не подтвердив, но и не опровергнув факт смены названия сайта на постоянной основе.



Ранее глава онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук в ответ на предложение вице-премьера Дениса Мантурова о русификации иностранных названий пообещала внимательно обдумать эту идею.

