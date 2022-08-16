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    «Ягодки» закончились. Wildberries снова переименовал сайт

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    6 комментариев

    Маркетплейс Wildberries вернул прежнее название сайта, слова «Ягодки» там больше нет. В этом 16 августа могут убедиться посетители, зайдя на wildberries.ru.

    Скриншот с wildberries.ru
    Скриншот с wildberries.ru
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    Накануне на сайте появилось русскоязычное название «Ягодки». В компании прокомментировали, что это часть маркетинговой акции, не подтвердив, но и не опровергнув факт смены названия сайта на постоянной основе.

    Ранее глава онлайн-ретейлера Татьяна Бакальчук в ответ на предложение вице-премьера Дениса Мантурова о русификации иностранных названий пообещала внимательно обдумать эту идею.

    В июле, напомним, сообщалось, что Wildberries хочет зарегистрировать свой цвет как товарный знак через суд.

    Скриншот с wildberries.ru
    Скриншот с wildberries.ru

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    Комментарии 6

    Alex00016 Авг 2022 в 09:37
    Потрясли и хватит.
    +0−0
    Cashmare16 Авг 2022 в 09:26
    ягодичный спазм прошел
    +2−0
    Nerevar16 Авг 2022 в 09:20
    Слава Богу, мне не надо ломать голову как быть с личным реестром нежелательных организаций. Вайлдберриз - нежелательная организация для меня.
    +2−1
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