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    Wildberries хочет зарегистрировать свой цвет как товарный знак через суд

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    Маркетплейс Wildberries пытается оспорить решение Роспатента об отказе регистрировать её фирменный фиолетовый цвет как товарный знак, суд рассмотрит заявление 18 июля. Об этом 11 июля пишет «Коммерсантъ».

    В компании изданию рассказали, что хотят зарегистрировать цвет как товарный знак ради борьбы с мошенниками. Wildberries подавала заявку на регистрацию цветового обозначения, которое «состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254С», для классов МКТУ 35 (интернет-магазины) и 39 (доставка товаров). Роспатент не согласился.

    «Для того чтобы сам по себе цвет служил средством индивидуализации, требуется однозначная ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя. В рассматриваемом случае Роспатент посчитал такую связь недоказанной»,— пояснили изданию в пресс-службе Роспатента.

    Сейчас в РФ правообладателями цветовых товарных знаков являются только пять компаний: Сбербанк (зелёный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый), МТС (красный) и «Тиффани» (бирюзовый).

    Напомним, 7 июля в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта». В компании эту информацию опровергли. Сведения о продаже на площадке контрафактной продукции не соответствуют действительности, а за такую деятельность продавцов наказывают, заявили в пресс-службе. 8 июля там сообщили, что у Wildberries начала работать автоматизированная система для борьбы с контрафактом.

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