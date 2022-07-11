Wildberries хочет зарегистрировать свой цвет как товарный знак через суд

Маркетплейс Wildberries пытается оспорить решение Роспатента об отказе регистрировать её фирменный фиолетовый цвет как товарный знак, суд рассмотрит заявление 18 июля. Об этом 11 июля пишет «Коммерсантъ».
В компании изданию рассказали, что хотят зарегистрировать цвет как товарный знак ради борьбы с мошенниками. Wildberries подавала заявку на регистрацию цветового обозначения, которое «состоит исключительно из фиолетового цвета, соответствующего Pantone 254С», для классов МКТУ 35 (интернет-магазины) и 39 (доставка товаров). Роспатент не согласился.
«Для того чтобы сам по себе цвет служил средством индивидуализации, требуется однозначная ассоциативная связь между цветом и услугами заявителя. В рассматриваемом случае Роспатент посчитал такую связь недоказанной»,— пояснили изданию в пресс-службе Роспатента.
Сейчас в РФ правообладателями цветовых товарных знаков являются только пять компаний: Сбербанк (зелёный), «Газпром» (синий), Vanish (розовый), МТС (красный) и «Тиффани» (бирюзовый).
Напомним, 7 июля в Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта». В компании эту информацию опровергли. Сведения о продаже на площадке контрафактной продукции не соответствуют действительности, а за такую деятельность продавцов наказывают, заявили в пресс-службе. 8 июля там сообщили, что у Wildberries начала работать автоматизированная система для борьбы с контрафактом.