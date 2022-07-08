Никаких подделок. Wildberries запустил систему для борьбы с контрафактом

У Wildberries начала работать автоматизированная система для борьбы с контрафактом. Об этом 8 июля сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, которую мы разработали сами и которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — рассказали там.
Накануне директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский сообщил о том, что Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». В самой компании эти заявления опровергли и рассказали о том, что разрабатывают автоматизированную систему выявления подобных товаров. Кроме того, там отметили, что для реализации товара на площадке продавцы должны иметь всю необходимую документацию и предоставлять ее по первому запросу. За нарушения продавца или его товар могут заблокировать.