Никаких подделок. Wildberries запустил систему для борьбы с контрафактом

У Wildberries начала работать автоматизированная система для борьбы с контрафактом. Об этом 8 июля сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.



«Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, которую мы разработали сами и которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — рассказали там.

