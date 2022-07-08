    Пробки

    4/10

    usd63.14eur64.13
    В чем обвиняют УмноваКуда пойти на выходныхКак сэкономить на фруктахОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Никаких подделок. Wildberries запустил систему для борьбы с контрафактом

    1399
    2 комментария

    У Wildberries начала работать автоматизированная система для борьбы с контрафактом. Об этом 8 июля сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

    «Раньше мы удаляли подобные объявления в ручном режиме, а сегодня запустили автоматизированную систему выявления подделок на основе искусственного интеллекта AI, которую мы разработали сами и которая позволит повысить эффективность нашей работы в данном направлении», — рассказали там.

    Накануне директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский сообщил о том, что Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». В самой компании эти заявления опровергли и рассказали о том, что разрабатывают автоматизированную систему выявления подобных товаров. Кроме того, там отметили, что для реализации товара на площадке продавцы должны иметь всю необходимую документацию и предоставлять ее по первому запросу. За нарушения продавца или его товар могут заблокировать.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 2

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close
    close