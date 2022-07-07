В Минпромторге заявили, что Wildberries становится «каналом сбыта контрафакта»

Маркетплейс Wildberries становится каналом сбыта контрафакта, однако компания готова создать систему для борьбы с этим. Об этом 7 июля заявил в Госдуме директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский.
«Сегодня эта компания [Wildberries] действительно становится каналом сбыта контрафакта. <...> Мы призываем конкретно эту площадку к диалогу. <...> Wildberries, по крайней мере, выражает готовность к этому диалогу, и к тому, чтобы создать автоматизированную систему на базе своей компании, для того, чтобы пресекать возможные продажи через свою площадку контрафакта и фальсификата», — сказал он (цитата по ТАСС).
По его словам, речь идет о случаях продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви.
Как рассказал чиновник, Минпромторг ранее уже договорился с Ozon о том, что интернет-магазин будет проверять всю необходимую документацию при поставке товаров, в том числе права на товарный знак.
В конце июня Wildberries начал продажу мебели, домашнего текстиля и других товаров уходящей из России IKEA. При этом цены некоторых товаров почти в 10 раз превышали их оригинальную стоимость.