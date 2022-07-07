В Wildberries опровергли данные Минпромторга о «сбыте контрафакта»

В маркетплейсе Wildberries заявили, что сведения о продаже на площадке контрафактной продукции не соответствуют действительности, а за такую деятельность продавцов наказывают. Об этом 7 июля ТАСС заявили в пресс-службе компании.
«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», – сказано в заявлении.
Как рассказали в компании, сейчас Wildberries разрабатывает автоматизированную систему выявления контрафакта на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность работы в данном направлении.
Также там добавили, что для реализации товара на Wildberries продавцы обязаны иметь всю необходимую документацию и предоставлять ее по первому запросу. За нарушения продавца или его товар могут заблокировать.
В четверг директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России Владислав Заславский заявил, что Wildberries «становится каналом сбыта контрафакта». Речь, в том числе, шла о случаях продажи рецептурных лекарств, БАДов и контрафактной обуви.