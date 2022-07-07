В Wildberries опровергли данные Минпромторга о «сбыте контрафакта»

В маркетплейсе Wildberries заявили, что сведения о продаже на площадке контрафактной продукции не соответствуют действительности, а за такую деятельность продавцов наказывают. Об этом 7 июля ТАСС заявили в пресс-службе компании.



«Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке», – сказано в заявлении.

