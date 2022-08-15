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    Концерн ВКО «Алмаз-Антей»

    Транспондеры российского производства для проезда по платным дорогам появятся в 2023 году

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    Петербургский «Завод радиотехнического оборудования» (АО «ЗРТО»), входящий в АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», готовится начать серийное производство транспондеров для оплаты проезда по платным дорогам в России. В продаже они должны появиться во втором квартале 2023 года.

    Сейчас предприятие завершает опытно-конструкторскую работу и ведет подготовку к серийному производству комплекта электронного приемопередающего оборудования формата DSRC — то, что все привыкли называть транспондерами. Соглашение о сотрудничестве между концерном «Алмаз — Антей» и компанией «Автодор — Платные дороги» было подписано в конце мая. Производство будет локализовано на единой площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз — Антей» в Санкт-Петербурге, где расположено и АО «ЗРТО».

    Проект производства российского транспондера стал актуален, поскольку логистические цепочки усложнились, поставки из Европы стали дороже, а проект австрийской компании Kapsch по запуску производства транспондеров в России не был запущен. Планируется, что «Алмаз — Антей» полностью обеспечит потребности «Автодор — Платные Дороги» в транспондерах.

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