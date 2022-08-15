Транспондеры российского производства для проезда по платным дорогам появятся в 2023 году

Петербургский «Завод радиотехнического оборудования» (АО «ЗРТО»), входящий в АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей», готовится начать серийное производство транспондеров для оплаты проезда по платным дорогам в России. В продаже они должны появиться во втором квартале 2023 года.

Сейчас предприятие завершает опытно-конструкторскую работу и ведет подготовку к серийному производству комплекта электронного приемопередающего оборудования формата DSRC — то, что все привыкли называть транспондерами. Соглашение о сотрудничестве между концерном «Алмаз — Антей» и компанией «Автодор — Платные дороги» было подписано в конце мая. Производство будет локализовано на единой площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО «Алмаз — Антей» в Санкт-Петербурге, где расположено и АО «ЗРТО».