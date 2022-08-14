В Норвегии усыпили моржиху Фрейю. Она была местной знаменитостью, но оказалась опасной для людей

Моржиху Фрейю, которая жила в Осло-фьорде и была любимицей туристов и местных жителей, усыпили специалисты Норвежского управления рыболовства. Об этом 14 августа сообщили в природоохранном ведомстве. Норвежские эксперты пришли к выводу, что моржиха представляет опасность для жизни людей.

«Решение об эвтаназии моржа было принято на основе общей оценки сохраняющейся угрозы безопасности человека», — сообщил генеральный директор рыбного хозяйства Франк Бакке-Йенсен. По его словам, были рассмотрены все возможные решения ситуации. В ведомстве также отдавали отчет, что общество может отреагировать на усыпление животного негативно.

По сообщениям СМИ, Фрейя появилась в водах Осло в июле 2022 года. Каждое появление неподалеку от берега огромной 600-килограммовой моржихи привлекало толпы зевак. Животное взбиралось на пустые прогулочные катера, иногда в процессе переворачивая их, и спало там.

Издание Verdens Gang снимало о моржихе целые стримы : как животное охотится, отдыхает или плавает рядом с местными жителями. Чиновники природоохранных ведомств неоднократно просили жителей не приближаться к животному, которое могло, испугавшись, напасть на человека. Но к предупреждениям не прислушивались, люди с детьми подходили к моржихе, чтобы сфотографироваться, а также, как пишут СМИ, дети бросали в нее палки и камни.

В начале августа встреча в море Фрейи и местной жительницы едва не закончилась трагедией — женщина с трудом уплыла от преследовавшего ее животного и вызвала полицию, которая попросила отдыхающих не купаться в этом районе.



14 августа туша Фрейи была передана для дальнейшей переработки и ветеринарного осмотра. «Операция была проведена гуманно», — подчеркнули в управлении рыболовства Норвегии.

