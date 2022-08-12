В подмосковной Кубинке покажут электрические погрузчики, необитаемый подводный аппарат и 3Д-принтеры

На выставке «Армия-2022», которая пройдет в подмосковной Кубинке, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит целый ряд продукции гражданского назначения. Среди них эелктрические погрузчики и ричтраки, радиолокационное оборудование и 3Д- принтеры из Петербурга.

Среди предприятий холдинга, которые принимают участие в выставке, ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в рамках импортозамещения покажет электрические ричтрак, штабелер, транспортировщик паллет и погрузчик.