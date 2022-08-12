В подмосковной Кубинке покажут электрические погрузчики, необитаемый подводный аппарат и 3Д-принтеры

На выставке «Армия-2022», которая пройдет в подмосковной Кубинке, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» представит целый ряд продукции гражданского назначения. Среди них эелктрические погрузчики и ричтраки, радиолокационное оборудование и 3Д- принтеры из Петербурга.
Среди предприятий холдинга, которые принимают участие в выставке, ПАО «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина» в рамках импортозамещения покажет электрические ричтрак, штабелер, транспортировщик паллет и погрузчик.
Значительная часть экспозиции Концерна будет посвящена оборудованию для организации воздушного движения и обеспечению его безопасности. Так, ПАО «НПО «Алмаз» продемонстрирует модели доплеровского метрологического радиолокатора «ДМРЛ-3», радиолокационных комплексов «Сопка-2» и «Лира-А10», радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов «ROSC-1». АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры» продемонстрирует макеты наземной станции АЗН-В с секторной антенной, всережимной цифровой станции наблюдения для управления воздушным движением МВРЛ «Аврора-2», мобильной системы вещательного автоматического зависимого наблюдения 1090ES «Мангуст» и натурный образец рабочего места диспетчера по управлению воздушным движением. ПАО «Радиофизика» представит модели безэховой экранированной камеры и земной станции спутниковой связи «МОСТ-УС».
АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» представит макеты автономного необитаемого подводного аппарата большой автономности «САРМА», испытательного центра и подводной фонтанной арматуры.
АО «Ижевский электромеханический завод «Купол» продемонстрирует газовые системы лучистого обогрева светлого и темного типов, жидкотопливные воздухонагреватели ТАЖ 110, компрессорные агрегаты, системы вентиляции и воздушного охлаждения.
АО «Волжский электромеханический завод» покажет роботизированные экзоскелеты Remotion, которые служат для реабилитации пациентов с нарушением подвижности нижних конечностей. Модульная конструкция экзоскелета позволяет быстро отключать или подключать модули стопы, голени и бедра в любых допустимых сочетаниях в зависимости от заболевания и физического состояния пациента.
Здесь также продемонстрируют разработки холдинга и его партнеров в области аддитивных технологий и 3D печати. АО «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз — Антей» — Обуховский завод» (СЗРЦ), представит 3D принтеры собственной разработки «Гелиос-1» и «Гелиос-1–01», которые выпускаются серийно с использованием отечественного программного обеспечения и сырья.