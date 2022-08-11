Суд отправил бывшего петербургского депутата Коваля в колонию на 9 лет и оштрафовал на 35 млн рублей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-депутата Законодательного собрания Романа Коваля. Как сообщает 11 августа корреспондент «Фонтанки», суд признал его виновным в получении взятки почти в 11 млн рублей.

Как сообщила судья Анна Пронина, Коваль использовал свой статус для деятельности, не связанной с депутатской, имея преступный умысел, предложил предпринимателю Михаилу Лихолетову, занимающемуся оптовой поставкой медтехники, за взятку выделять денежные средства из бюджета для субсидии медицинским учреждениям.



«Осознавая противоправность своих действий, исключил прямой контакт с взяткодателем», — отметила она. Речь шла о субсидиях роддомам 17 и 18, поликлинике 91 и другим учреждениям.

Он также, как подчеркнула судья, использовал свой авторитет и влиял на депутатов Константина Чебыкина и Бориса Ивченко, которые по его просьбе выделяли субсидии Покровской больнице и Госпиталю ветеранов войн.

После выделения субсидий компании Лихолетова побеждали на конкурсах на поставку техники в эти учреждения.

В итоге суд назначил Ковалю наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 35 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет.



Сторона обвинения просила суд отправить депутата на 14 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить на 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6.

Как писала «Фонтанка», депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов.



Коваль свою вину отрицал, также как и его задержанный помощник Андрей Гришин. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье «мошенничество» — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений.



Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника (а после выяснилось, что ещё и близкого знакомого семьи), но и сообщил следствию о еще одном эпизоде: о том, как Коваль пролоббировал заключение контракта на замену лифтов в роддоме для бизнесмена Антона Сидорова. В отношении бизнесмена также возбудили уголовное дело.

