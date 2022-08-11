Суд отправил бывшего петербургского депутата Коваля в колонию на 9 лет и оштрафовал на 35 млн рублей

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении экс-депутата Законодательного собрания Романа Коваля. Как сообщает 11 августа корреспондент «Фонтанки», суд признал его виновным в получении взятки почти в 11 млн рублей.
Как сообщила судья Анна Пронина, Коваль использовал свой статус для деятельности, не связанной с депутатской, имея преступный умысел, предложил предпринимателю Михаилу Лихолетову, занимающемуся оптовой поставкой медтехники, за взятку выделять денежные средства из бюджета для субсидии медицинским учреждениям.
«Осознавая противоправность своих действий, исключил прямой контакт с взяткодателем», — отметила она. Речь шла о субсидиях роддомам 17 и 18, поликлинике 91 и другим учреждениям.
Он также, как подчеркнула судья, использовал свой авторитет и влиял на депутатов Константина Чебыкина и Бориса Ивченко, которые по его просьбе выделяли субсидии Покровской больнице и Госпиталю ветеранов войн.
После выделения субсидий компании Лихолетова побеждали на конкурсах на поставку техники в эти учреждения.
В итоге суд назначил Ковалю наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 35 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет.
Сторона обвинения просила суд отправить депутата на 14 лет в колонию строгого режима, оштрафовать на 88 млн рублей, запретить на 7 лет занимать госдолжности, а также конфисковать в пользу государства 2,9 млн рублей, 3 тысячи евро, 8 тысяч долларов США, квартиру, часы Vacheron Constantin стоимостью 2,9 млн рублей и автомобиль Audi Q6.
Как писала «Фонтанка», депутата Романа Коваля задержали летом 2020 года одновременно с его помощником Андреем Гришиным. Показания на них дал владелец компании «Техмедикал групп» Михаил Лихолетов.
Коваль свою вину отрицал, также как и его задержанный помощник Андрей Гришин. Спустя полгода оба неожиданно дали признательные показания. Коваль, впрочем, настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье «мошенничество» — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений.
Помощник Коваля же не только дал показания на бывшего начальника (а после выяснилось, что ещё и близкого знакомого семьи), но и сообщил следствию о еще одном эпизоде: о том, как Коваль пролоббировал заключение контракта на замену лифтов в роддоме для бизнесмена Антона Сидорова. В отношении бизнесмена также возбудили уголовное дело.
Сам же Гришин смог оказаться под домашним арестом, а затем, после завершения суда, вышел на свободу: в марте этого года ему назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили три года работать на государственной службе.
12 июля Роман Коваль на судебном заседании заявил, что его вынудили дать признательные показания: по его словам, адвокат Игорь Резонов убедил его, что в таком случае его отпустят из СИЗО под домашний арест. Отказавшись от признания, депутат заявил, что получал деньги от Лихолетова, но лишь потому, что дал ему их в долг — предприниматель никак не мог расплатиться с субподрядчиками, и политик ему помог. Взятку Коваль не признавал.