Обвинение попросило отправить экс-депутата Романа Коваля в колонию строгого режима на 14 лет

Как ранее писала «Фонтанка», помощник депутата (формально он был трудоустроен у депутата Сергея Купченко) был задержан 30 июля 2021 года во время получения денег. Как утверждал Андрей Гришин, при его задержании к нему применили силу, после чего ему понадобилась медицинская помощь. По версии сотрудников ФСБ, Гришин пытался сбежать.



Заявление на Коваля и его помощника написал предприниматель Михаил Лихолетов, который платил парламентарию за лоббирование выделения через депутатскую поправку к бюджету средств медицинским учреждениям города. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20% от контрактов он отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина.



В конце 2021-го года помощник Коваля пошёл на сделку со следствием и рассказал об ещё одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин».



Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 годы Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей.



В конце 2020-го года Коваль и его помощник дали признательные показания. Экс-депутат, однако настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье «мошенничество» — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений.



12 июля Коваль отказался от данных ранее показаний. Он заявил, что с Лихолетовым был знаком и дал ему в долг денег, тот ему постепенно их отдавал. Признательные показания, утверждал он, вынудил его дать бывший адвокат, который заявил, что суды не любят выносить оправдательные приговоры.



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