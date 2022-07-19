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    Обвинение попросило отправить экс-депутата Романа Коваля в колонию строгого режима на 14 лет

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    Прокуратура Петербурга попросила отправить экс-депутата Заксобрания от «Единой России» Романа Коваля на 14 лет в колонию строгого режима.

    Как передаёт корреспондент «Фонтанки» 19 июля, имущество бывшего парламентария предложили конфисковать и назначить Ковалю штраф в 88 млн рублей. Также гособвинение просит на 7 лет запретить ему занимать должности на госслужбе.

    Прокурор заявил, что политик виновен по нескольким пунктам статьи 290 УК РФ о взятке.

    Как ранее писала «Фонтанка», помощник депутата (формально он был трудоустроен у депутата Сергея Купченко) был задержан 30 июля 2021 года во время получения денег. Как утверждал Андрей Гришин, при его задержании к нему применили силу, после чего ему понадобилась медицинская помощь. По версии сотрудников ФСБ, Гришин пытался сбежать.

    Заявление на Коваля и его помощника написал предприниматель Михаил Лихолетов, который платил парламентарию за лоббирование выделения через депутатскую поправку к бюджету средств медицинским учреждениям города. Компании Лихолетова выигрывали конкурсы на поставку медоборудования в эти больницы и поликлиники, 20% от контрактов он отдавал депутату через его помощника Андрея Гришина.

    В конце 2021-го года помощник Коваля пошёл на сделку со следствием и рассказал об ещё одном эпизоде, он касался аналогичного взаимодействия с предпринимателем Антоном Сидоровым, владельцем компании «Рубин».

    Как утверждали в Следственном комитете, с 2018 по 2020 годы Коваль и Гришин получили от предпринимателя Михаила Лихолетова в общей сложности 16,9 млн рублей.

    В конце 2020-го года Коваль и его помощник дали признательные показания. Экс-депутат, однако настаивал, что его действия нужно квалифицировать не по статье о взятке, а по статье «мошенничество» — ведь депутат с юридической точки зрения не имеет возможности влиять на заключение госконтрактов, этим занимаются администрации медучреждений.

    12 июля Коваль отказался от данных ранее показаний. Он заявил, что с Лихолетовым был знаком и дал ему в долг денег, тот ему постепенно их отдавал. Признательные показания, утверждал он, вынудил его дать бывший адвокат, который заявил, что суды не любят выносить оправдательные приговоры.

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    Комментарии 6

    BobCat219 Июл 2022 в 16:36
    Улюкаеву дали меньше... Хотя обидел очень уважаемых людей. Захарченко получил меньше за куда большие масштабы взяток. Видимо в этой ситуации следственные органы хотели от депутата сотрудничества, а он отказался. Ну и плюс время такое, что надо демонстрировать жесткую борьбу с мелкими взяточниками.
    +0-0
    Ярополк19 Июл 2022 в 16:12
    Фигасе... кому это Ромуан Олегович так дорогу перешёл?
    +0-0
    Марианна202019 Июл 2022 в 16:00
    Да уж… у нас за убийство меньше дают и ворам в законе . Совсем с ума сошла фемида 🤦‍♀️
    +0-1
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