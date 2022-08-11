Экс-замдиректора лицея в Екатеринбурге оштрафовали за «ЛГБТ-танец»

Бывшего заместителя директора по воспитательной работе лицея №12 города Екатеринбурга Лилию Ардашеву признали виновной в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ей назначили штраф в размере 40 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на суд.



В конце мая в сети появился ролик с десятиклассниками екатеринбургской школы №12, в котором они исполнили танец с элементами тверка, чирлидинга.



Лицеисты исполнили танец, в финале которого остались без футболок, зато с перетянутыми на груди крест-накрест тонкими ремешками. Изначально сообщалось, что номер показали на последнем звонке, но в самом лицее это опровергли и заявили, что танец был всего лишь пародией без какой-либо ЛГБТ-пропаганды.