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    COVID-19

    В Петербурге второй день подряд привозят в больницы по 230 человек в день

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    1 комментарий

    Суточная госпитализация с коронавирусом в России достигла 2 525 человек в день. Из них в Петербурге поступило в больницы 230 человек за день, сообщили в федеральном оперштабе.

    По данным оперштаба от 11 августа, за минувшие сутки в России выявлено 25 815 новых случаев COVID-19, подтверждено 52 летальных исхода. В Петербурге — 2 940 заражений и 9 смертей. В Москве — 7 899 и 16 соответственно.

    Тем временем петербуржцы на фоне новой волны штурмуют пункты вакцинации. Где ещё остались талоны — читайте здесь.

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    Комментарии 1

    fedorsmolov11 Авг 2022 в 12:42
    А сколько выписали?
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