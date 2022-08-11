В Петербурге второй день подряд привозят в больницы по 230 человек в день

Суточная госпитализация с коронавирусом в России достигла 2 525 человек в день. Из них в Петербурге поступило в больницы 230 человек за день, сообщили в федеральном оперштабе.

По данным оперштаба от 11 августа, за минувшие сутки в России выявлено 25 815 новых случаев COVID-19, подтверждено 52 летальных исхода. В Петербурге — 2 940 заражений и 9 смертей. В Москве — 7 899 и 16 соответственно.

Тем временем петербуржцы на фоне новой волны штурмуют пункты вакцинации. Где ещё остались талоны — читайте здесь.