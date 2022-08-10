Петербуржцы штурмуют пункты вакцинации. Где ещё остались талоны

Спрос на вакцинацию в Петербурге на фоне растущей заболеваемости коронавирусом увеличился вдвое, сообщили в комитете по здравоохранению.
Как рассказал 10 августа председатель комздрава Дмитрий Лисовец, в городе готовы принять всех желающих — до конца этой недели в разных районах имеется в наличии
Комздрав поручил районам проанализировать расписание прививочных пунктов и увеличить количество номерков в вечернее время — с шести до восьми вечера.
Как писала «Фонтанка», накануне петербургская больница