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    COVID-19

    Петербуржцы штурмуют пункты вакцинации. Где ещё остались талоны

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    Спрос на вакцинацию в Петербурге на фоне растущей заболеваемости коронавирусом увеличился вдвое, сообщили в комитете по здравоохранению.

    Как рассказал 10 августа председатель комздрава Дмитрий Лисовец, в городе готовы принять всех желающих — до конца этой недели в разных районах имеется в наличии 7 619 номерков, на ближайшие выходные — более 1 000. На ближайший месяц в наличии более 75 тысяч слотов. Больше всего номерков в Невском районе — более 13 тысяч, Калининском — более 10 тысяч и Приморском районе — почти 8 тысяч.

    Комздрав поручил районам проанализировать расписание прививочных пунктов и увеличить количество номерков в вечернее время — с шести до восьми вечера.

    Как писала «Фонтанка», накануне петербургская больница им. Боткина раскрыла, сколько вакцинированных в её забитой реанимации. Их оказалось неожиданно много.

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