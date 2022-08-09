Петербургская больница раскрыла, сколько вакцинированных лежат в забитой реанимации

Реанимация больницы им. Боткина на Пискаревском занята под завязку — из 48 реанимационных коек занято 46, сообщили в комздраве Петербурга со ссылкой на данные больницы.
Как говорится в сообщении ведомства от 9 августа, все пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии больницы имеют тяжелую или крайне тяжелую форму ковида. И только у 28 человек есть сведения о вакцинации. При этом даты прививки старые — варьируются от ноября 2021 года по январь 2022 года. То есть даже с последних уколов прошло более полугода. Ни один пациент реанимации, из 28 привитых, не прошел ревакцинацию.
Новый штамм коронавируса грозит и тем, у кого есть ревакцинация, и даже — пять прививок, как у журналиста «Фонтанки». Как в таком случае протекает заболевание — читайте в нашем материале.