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    COVID-19

    Петербургская больница раскрыла, сколько вакцинированных лежат в забитой реанимации

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    Реанимация больницы им. Боткина на Пискаревском занята под завязку — из 48 реанимационных коек занято 46, сообщили в комздраве Петербурга со ссылкой на данные больницы.

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    Как говорится в сообщении ведомства от 9 августа, все пациенты отделений реанимации и интенсивной терапии больницы имеют тяжелую или крайне тяжелую форму ковида. И только у 28 человек есть сведения о вакцинации. При этом даты прививки старые — варьируются от ноября 2021 года по январь 2022 года. То есть даже с последних уколов прошло более полугода. Ни один пациент реанимации, из 28 привитых, не прошел ревакцинацию.

    Новый штамм коронавируса грозит и тем, у кого есть ревакцинация, и даже — пять прививок, как у журналиста «Фонтанки». Как в таком случае протекает заболевание — читайте в нашем материале.

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