Экономия без хлопот: как беречь деньги — и не только их

И в стране, и в целом мире сейчас такая ситуация, что надо беречь деньги. Многие считают экономию синонимом крохоборства или даже признаком бедности: мол, надо не меньше тратить, а больше зарабатывать.

Неправда: экономия — это, скорее, разумное потребление и естественное желание использовать на все сто процентов труд, который конвертируется в деньги. Это, если позволите пафос, уважение и к собственной, и к чужой работе.

Как это можно претворить в жизнь — рассказывают сотрудники «Фонтанки».



Бережем деньги и планету



Сокращение расходов часто идет рука об руку с экологическим мышлением. Мы не покупаем пакеты в магазине — и это, во-первых, бережет нам малую толику денег (хотя если посчитать за год — сумма набирается довольно приличная), а во-вторых, мы не засоряем планету.



Наша коллега Анастасия жить не может без кофе, причем пьет его и дома, и на работе, и в дороге. Она нашла кофейню, в которой бодрящий напиток можно купить со скидкой, если его нальют в термокружку покупателя. А ей как раз такую подарили — красивую и с веселым дизайном. Итого: кофе стоит дешевле, настроение лучше, а землю не загрязняют стаканчики и крышечки.



А Маргарита соблюдает важное правило здорового образа жизни: выпивает не меньше двух литров воды в день. Чтобы не покупать постоянно пластиковые бутылочки и не множить мусор, она приобрела недорогую многоразовую емкость и носит ее с собой, наполняя кипяченой водой из чайника на работе и дома.

Разумное потребление и значительную экономию освоили и наши молодые мамы: дети часто вырастают из одежды и обуви, не успев их толком поносить. Неношеное можно продать через доски объявлений, а вещи, которые носили немного, — получить «за так» или на обмен у подруг и знакомых по «мамским» форумам. Татьяна рассказывает, что в первые два года жизни дочери не потратила ни копейки на ее одежду — все отдавали ей подруги и родственники.



Кирилл и вовсе пошел на радикальные меры: отказался ради экономии (ну и ради экологии тоже) от личного автомобиля. По его словам, на общественном транспорте он добирается до работы быстрее и без проблем. Не платит за бензин, за стоянку в центре города, за страховку и техническое обслуживание. Да и на оплате тоже экономит: известный в городе зеленый проездной дает скидки на наземном транспорте, а в метро с картой «Мир» получается сберечь почти половину стоимости поездки. Если же нужно куда-то поехать на машине — есть такси и каршеринг.



Что экономим: время, силы или деньги?

Одни экономят собственные усилия и готовы получить результат ценой большего вложения денег или времени, затраченного на процесс. Например, потратить лишние часы и, возможно, рубли на доставку продуктов, а не ходить из магазина с неподъемными сумками.

Или берегут время и усилия ценой денег: можно провести целый выходной в генеральной уборке и устать, а можно вызвать клининг и заплатить за него.

А давайте все сразу?



Фото предоставлено пресс-службой платежной системы «Мир» Поделиться Поделиться





А можно не тратить ни силы, ни время, ни лишние деньги. Мы уже рассказывали, что один наш коллега экономит на проезде в метро: он завел карту «Мир», которой расплачивается во всех магазинах и постоянно носит с собой. Ее же прикладывает к турникетам в метро и платит за поездку 44 рубля, а не 65. А другая сотрудница поставила на смартфон приложение Mir Pay и теперь оплачивает все покупки смартфоном, в том числе и поездки на метро — ей они обходятся всего в 41 рубль.



Этот способ экономить выбирает все больше жителей города и даже страны. С начала 2022 года жители России более 860 млн раз оплатили проезд картами «Мир». А в Петербурге количество операций в общественном транспорте по картам «Мир» с января по июль 2022 года превысило 67 млн. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

Фото: пресс-служба платежной системы «Мир» Поделиться Поделиться





Еще можно оформить «Единую карту петербуржца» на основе карты «Мир» и платить за поездку в метро ещё меньше: 35 рублей по карте и 31 рубль — если загрузить ЕКП в смартфон.

Та же коллега рассказала нам, что некоторые маркетплейсы дают небольшую, но симпатичную скидку на оплату «Миром». Поскольку там можно многое купить дешевле, чем в офлайновых магазинах, экономия выходит существенной.



У карты «Мир» есть собственные программы лояльности со скидками и кешбэком — помимо той, которую предлагает банк. Пожалуй, самая известная акция — оплата услуг ЖКХ по особым условиям. Но были и другие: на покупки на известном маркетплейсе, в конкретных магазинах или системах доставки и так далее. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Есть ли еще способы, чтобы и деньги беречь, и усилия, и время? Как ни странно, они существуют.

Например, один раз потратить деньги, а потом экономить годами — как вам такое? Вот конкретный случай: Галина заплатила за консультацию стилиста: выяснила, что ей идет, а что нет, где продают нужную одежду со скидкой, — и собрала с помощью специалиста базовый гардероб. В нем все со всем сочетается и вещи не требуют специального ухода. Теперь она не покупает ненужных вещей, не тратит времени на поиск «не знаю чего», чувствует себя в одежде комфортно и выглядит всегда «на все сто». Кстати, такие же специалисты помогут сэкономить на косметике или парфюмерии — в том числе подберут бюджетные варианты на каждый день.



Еще можно тратить нечувствительно больше сил, а потом существенно экономить. Елена готовит дома больше еды, чем надо, чтобы съесть сейчас. Излишки она, во-первых, берет с собой на работу — и экономит на стоимости бизнес-ланча. А во-вторых — замораживает. Когда нет сил или времени готовить или нет денег на покупку еды (например, в день перед зарплатой), у нее в морозилке лежит разумный запас.

Она же рассказала нам, что летом и осенью покупает дешевые фрукты и ягоды на овощебазе и морозит их порционно. Зимой может с ними и компот сварить, и десерт ими украсить, и просто так съесть. Да, заморозку можно купить в любое время года, но не в сезон пакетик той же вишни стоит гораздо дороже. Как сохранять фрукты и ягоды — читайте здесь.

Как мы видим, многие способы экономии далеки от скупости и даже не требуют регулярных записей всех трат и сравнения цен — а это очень часто становится непреодолимой преградой на пути к минимизации расходов.



Подготовлено специально для платежной системы «Мир»

