В деле трёх генералов всплыл «Газпром». СК уже интересуется его щедростью

Следственный комитет выясняет финансовую глубину отношений между структурой «Газпрома» и Фондом содействия ГУВД, который лёг в основу уголовного дела, отправившего в изолятор трёх петербургских генералов.

Как сообщает 47news 8 августа, запрос за подписью старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления пришёл в компанию «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург».

Документы «дочки» госкорпорации интересуют СК в связи с расследованием дела генералов Умнова, Абакумова и Семёнова. Предоставить просят копию договора между «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург» и Фондом содействия ГУВД Санкт-Петербурга. Вместе с ним хотят увидеть платежные документы, счета-фактуры, накладные, связанные с выполнением договоров с января 2015 года по конец 2019-го.



Фото: 47news Поделиться Поделиться





Финансовую составляющую фонда предъявляют трем генералам. «Фонтанка» писала, что в деле о злоупотреблении полномочиями, обвиняемыми по которому проходят Умнов, Абакумов и Семёнов, есть показания петербургских бизнесменов, работавших на рынке коммерческих МРЭО, о принудительных выплатах в фонд, средствами которого якобы корыстно пользовалось руководство ГУ МВД.

О том, что в фонд отправляла средства структура «Газпрома», известно не было. Речь может идти о перечислении 10–12 млн рублей в год, то есть около 50 млн за указанный период сотрудничества, пишет 47news.



Издание нашло ещё один мостик между ветеранами полицейского главка и «Газпром Трансгаз Санкт-Петербург». Пост советника гендиректора компании занял давний соратник Сергея Умнова генерал Николай Роговой после того, как в 2019 году ушёл на пенсию с должности замначальника ГУ МВД.

В пресс-службе «Трансгаза» сообщили, что не знают ни о Роговом, ни о запросе от СК. В приёмной гендиректора компании показали большую осведомлённость и подтвердили: советник Роговой есть, но отыскать в системе его не смогли.



Подробнее о деле трёх генералов читайте в материале «Фонтанки». Замначальника по тылу ГУ МВД Петербурга и Ленобласти Иван Абакумов, начальник регионального УГИБДД Алексей Семёнов и помощник министра внутренних дел России, бывший начальник полицейского главка Петербурга Сергей Умнов арестованы. С ними заключена под стражу экс-руководитель юротдела ГИБДД Елена Копьёва.