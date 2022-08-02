Следствие просит смягчить меру пресечения ректору «Шанинки» и отпустить его домой

Тверской суд Москвы готовится рассмотреть ходатайство следствия МВД о смягчении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, которому инкриминируют крупное мошенничество. Об этом 2 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Там отметили, что в ходатайстве говорится об изменении меры с заключения под стражей на домашний арест.
Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения денег, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Зуева обвиняют в изъятии более 21 млн руб. Его задержали прямо на больничной койке.
9 ноября Мосгорсуд отправил его в СИЗО. Однако в декабре президент Владимир Путин заявил, что не видит необходимости держать Зуева под стражей. Несмотря на это, 21 декабря Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на продление ареста и оставил Зуева в изоляторе. 9 июня арест был отменен Кассационным судом. Однако 13 июля Мосгорсуд признал законным продление ареста Зуеву до 7 августа.