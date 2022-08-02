Следствие просит смягчить меру пресечения ректору «Шанинки» и отпустить его домой

Тверской суд Москвы готовится рассмотреть ходатайство следствия МВД о смягчении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, которому инкриминируют крупное мошенничество. Об этом 2 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.



Там отметили, что в ходатайстве говорится об изменении меры с заключения под стражей на домашний арест.

