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    COVID-19

    Смольному предложат ввести обязательную вакцинацию сотрудников городского бизнеса от COVID-19, чтобы избежать закрытий

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    Петербургское отделение «Деловой России» планирует в ближайшее время обратиться в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой стимулировать вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников городских предприятий. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 августа.

    Как пояснил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» и депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов, цель такой меры — «повышение уровня коллективного иммунитета до момента наступления сезонной волны заболеваемости и недопущение дальнейших ограничений деятельности городского бизнеса».

    «Речь о введении требования, чтобы к определенной дате 80% сотрудников имели QR-код либо о вакцинации, или о перенесенном заболевании или медотвод», — пояснил глава комитета ассоциации по общественному питанию среди МСП Максим Жуков. По словам предпринимателя, речь идет о тех же отраслях, для которых требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников было установлено в 2021 году, то есть о торговле, общепите, строительстве, транспорте, промышленности, а также медработниках, работниках сферы образования и госслужащих.

    Дарья Ветрова, региональный представитель Российского совета торговых центров и генеральный директор ТК «Невский центр», подтвердила, что инициатива об обязательной вакцинации «обсуждается членами «Деловой России» и бизнес-сообществом». «Мы в целом поддерживаем данное предложение, так как своевременная вакцинация способствует снижению количества заболевших, что, в свою очередь, позволяет исключить введение существенных ограничений в отношении бизнеса», — отметила она.

    Подробнее о том, как городские власти намерены реагировать на рост заболеваемости COVID-19, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 11

    nalchik1102 Авг 2022 в 20:00
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