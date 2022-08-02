Смольному предложат ввести обязательную вакцинацию сотрудников городского бизнеса от COVID-19, чтобы избежать закрытий

Петербургское отделение «Деловой России» планирует в ближайшее время обратиться в Смольный и Роспотребнадзор с просьбой стимулировать вакцинацию от COVID-19 среди сотрудников городских предприятий. Об этом стало известно «Фонтанке» 2 августа.

Как пояснил председатель петербургского регионального отделения «Деловой России» и депутат Законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов, цель такой меры — «повышение уровня коллективного иммунитета до момента наступления сезонной волны заболеваемости и недопущение дальнейших ограничений деятельности городского бизнеса».



«Речь о введении требования, чтобы к определенной дате 80% сотрудников имели QR-код либо о вакцинации, или о перенесенном заболевании или медотвод», — пояснил глава комитета ассоциации по общественному питанию среди МСП Максим Жуков. По словам предпринимателя, речь идет о тех же отраслях, для которых требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников было установлено в 2021 году, то есть о торговле, общепите, строительстве, транспорте, промышленности, а также медработниках, работниках сферы образования и госслужащих.

