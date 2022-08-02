Стала известна возможная причина гибели петербуржца, тело которого распилили и закопали в лесу

Версию с сherchez la femme рассматривают участники расследования убийства 42-летнего петербуржца, части тела которого нашли накануне закопанными в лесу Волосовского района.
По предварительной информации, во время задержания подозреваемый житель Колпино якобы заявил, что ревновал к убитому свою даму сердца. А подогретая алкоголем беседа быстро обернулась конфликтом и смертельным ножевым ранением.
О том, что случилось после рокового удара и, по признанию колпинца, вышло «само как-то», он рассказывает в ролике, выложенном петербургским СК.
Части тела, на которые задержанный пилой распилил мужчину, он разложил по пакетам и вывез в лес у деревни Черное, так как там «тихо, спокойно, темно».
Сотрудники уголовного розыска пришли в квартиру в Транспортном переулке в Колпино накануне в ходе расследования пропажи 42-летнего мужчины, который не выходил на связь с 12 июля. Хозяин, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных после срока за убийство, почти не отпирался от содеянного.