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    Стала известна возможная причина гибели петербуржца, тело которого распилили и закопали в лесу

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    Версию с сherchez la femme рассматривают участники расследования убийства 42-летнего петербуржца, части тела которого нашли накануне закопанными в лесу Волосовского района.

    По предварительной информации, во время задержания подозреваемый житель Колпино якобы заявил, что ревновал к убитому свою даму сердца. А подогретая алкоголем беседа быстро обернулась конфликтом и смертельным ножевым ранением.

    О том, что случилось после рокового удара и, по признанию колпинца, вышло «само как-то», он рассказывает в ролике, выложенном петербургским СК.

    Части тела, на которые задержанный пилой распилил мужчину, он разложил по пакетам и вывез в лес у деревни Черное, так как там «тихо, спокойно, темно».

    Сотрудники уголовного розыска пришли в квартиру в Транспортном переулке в Колпино накануне в ходе расследования пропажи 42-летнего мужчины, который не выходил на связь с 12 июля. Хозяин, недавно освободившийся из мест не столь отдаленных после срока за убийство, почти не отпирался от содеянного.

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