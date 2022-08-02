Стала известна возможная причина гибели петербуржца, тело которого распилили и закопали в лесу

Версию с сherchez la femme рассматривают участники расследования убийства 42-летнего петербуржца, части тела которого нашли накануне закопанными в лесу Волосовского района.



По предварительной информации, во время задержания подозреваемый житель Колпино якобы заявил, что ревновал к убитому свою даму сердца. А подогретая алкоголем беседа быстро обернулась конфликтом и смертельным ножевым ранением.



О том, что случилось после рокового удара и, по признанию колпинца, вышло «само как-то», он рассказывает в ролике, выложенном петербургским СК.

