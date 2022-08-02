«Как-то само получилось». Подозреваемый в распиливании петербуржца рассказал и показал, как совершалось убийство

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу
Петербургский СК показал видео с признанием жителя Колпино в убийстве знакомого, распиливании его тела и захоронении в темном и тихом лесу в Волосовском районе.
В ролике, который 2 августа опубликовало ГСУ СК РФ по Петербургу, 42-летний житель Колпино рассказывает, что толкнул товарища, а потом «само как-то все получилось». После этого он отволок тело в ванную и взялся за электропилу. Части тела, говорит обвиняемый, он разложил в полиэтиленовые пакеты, а потом увез в лес в Волосовском районе. Потому что там «тихо, спокойно, темно».
Уголовное дело по статье «Убийство» было возбуждено после того, как в правоохранительные органы обратилась дочь пропавшего 42-летнего петербуржца. Она сообщила, что отец 12 июля уехал на такси в Колпино и перестал выходить на связь.
1 августа сотрудники уголовного розыска пришли к жителю Транспортного переулка, с которым, как выяснилось, 12 июля встречался пропавший. Он якобы признался, что во время ссоры убил товарища ножом, а потом расчленил его тело электропилой. Останки мужчина закопал в лесу у деревни Черное.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за убийство.