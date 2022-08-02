«Как-то само получилось». Подозреваемый в распиливании петербуржца рассказал и показал, как совершалось убийство

Петербургский СК показал видео с признанием жителя Колпино в убийстве знакомого, распиливании его тела и захоронении в темном и тихом лесу в Волосовском районе.



В ролике, который 2 августа опубликовало ГСУ СК РФ по Петербургу, 42-летний житель Колпино рассказывает, что толкнул товарища, а потом «само как-то все получилось». После этого он отволок тело в ванную и взялся за электропилу. Части тела, говорит обвиняемый, он разложил в полиэтиленовые пакеты, а потом увез в лес в Волосовском районе. Потому что там «тихо, спокойно, темно».