В лесу под Петербургом нашли части тела мужчины, пропавшего в середине июля. Задержан и предполагаемый расчленитель

Две недели жительница Петербурга искала пропавшего отца. Его останки нашел уголовный розыск в лесу у деревни Черное.



Заявление о пропаже 42-летнего мужчины его 21-летняя дочь принесла в полицию Московского района 20 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа. Она сообщала, что он уехал на такси 12 июля в Колпино и больше на связь не выходил.



Поиски пропавшего вели не только сотрудники МВД, но и волонтеры. В Сети нашлось много объявлений, которые разместили родные и близкие.