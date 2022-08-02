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    В лесу под Петербургом нашли части тела мужчины, пропавшего в середине июля. Задержан и предполагаемый расчленитель

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    Две недели жительница Петербурга искала пропавшего отца. Его останки нашел уголовный розыск в лесу у деревни Черное.

    Заявление о пропаже 42-летнего мужчины его 21-летняя дочь принесла в полицию Московского района 20 июля, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 2 августа. Она сообщала, что он уехал на такси 12 июля в Колпино и больше на связь не выходил.

    Поиски пропавшего вели не только сотрудники МВД, но и волонтеры. В Сети нашлось много объявлений, которые разместили родные и близкие.

    Фото: скрин: Vk.com
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    Накануне сотрудники уголовного розыска главка задержали в квартире в Тосненском переулке в Колпино 42-летнего местного жителя. По предварительной информации, пропавший приехал 12-го июля к нему в гости, мужчины выпивали, и у них случился конфликт. Хозяин якобы ударил гостя ножом в грудь, и тот умер на месте. После этого, по версии следствия, ножом и электропилой колпинец расчленил тело, вывез останки в лес у деревни Черное в Волосовском районе и закопал. А орудие убийства выбросил в Ижорский пруд. Части тела убитого нашли 1 августа в указанном подозреваемом месте. На сегодня назначены поиски орудия преступления с привлечением водолазов.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый пока задержан в порядке статьи 91 УПК на двое суток. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за ряд преступлений. И недавно вышел после большого срока, который получил за убийство.

    Фото: скрин: Vk.com

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