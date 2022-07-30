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    В Багдаде протестующие ворвались в здание парламента, пострадали 60 человек

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    В столице Ирака протестующие ворвались в здание Совета представителей. Сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра штурмом взяли парламент, чтобы помешать назначению нового премьер-министра.

    О штурме 30 июля сообщает международный новостной канал «Аль-Джазира».

    Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ, а когда демонстранты перелезали через бетонные барьеры зеленой зоны, окружающие правительственное здание, в ход пошли шумовые бомбы.

    Министерство здравоохранения объявило, что приняло 60 пострадавших, 27 человек получили тяжелые ранения, передает телеканал «Аль-Сумария».

    Это уже второй штурм парламента за неделю, до этого протестанты ворвались в Совет представителей 27 июля.

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