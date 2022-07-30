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    «Ведут себя на огороде агрессивно»: как бороться с мокрицей и осотом — способы уничтожения сорняков без химии

    Объясняем, как разобраться с ними без гербицидов

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    Это звездчатка средняя, или мокрица, которую так не любят дачники
    Это звездчатка средняя, или мокрица, которую так не любят дачникиФото: Aiwok / Wikimedia.org
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    Сорняки доставляют дачникам немало хлопот. Мокрица, пырей, осот — избавиться от них навсегда желают многие садоводы и огородники. Но не спешите покупать гербициды. Объясняем, как очистить огород с нулевыми затратами, правда придется немного попотеть.

    — Гербицидами не советую пользоваться, потому что это палка о двух концах. Вы можете убить не только сорняки, но и полезные культуры, навредить собственному здоровью. В фазе нитевидных проростков все сорняки хорошо уничтожаются механически, достаточно пройтись граблями, — отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

    Большинство сорняков, которые донимают дачников, — лекарственные, поэтому прежде чем их уничтожать, подумайте, а не пригодятся ли они вам на участке в разумном количестве.

    Любое применение лекарственных трав и лечение ими нужно обязательно согласовать с врачом. Не занимайтесь самолечением!

    Как бороться с мокрицей

    Звездчатка средняя и мокрица — лекарственное растение, которое обычно используют против натоптышей, от боли.

    — Оно размножается там, где много влаги. Увлечение поливами приводит к тому, что она распространяется с огорода на огород с тапочками, грязью, с водой. Также мокрица любит затемненные места, — подчеркнула Людмила Шубина.

    Сорняк очень легко удаляется.

    — Семена у нее нежные, тонкие, и достаточно одного рыхления мелкозубчатой бороной или граблями, и мокрица уничтожается. Нельзя допускать, чтобы растение разрослось, — предупреждает агроном. — У мокрицы очень высокий коэффициент размножения, и семена уже в полузрелом состоянии могут быть всхожими. Если подросший сорняк вырвать и положить просто в компостную кучу, то семена дозреют и размножатся.

    Считается, что наличие мокрицы — это указатель кислой почвы, но на практике это мало подтверждается. Она может расти и на нормальной, здоровой земле.

    «Если почва плодородная, то будет и осот»

    Осот растет на богатых плодородных почвах, и если он появляется, то вы можете сначала порадоваться.

    — Это корнеотпрысковое растение, которое нужно уничтожать при перекопке почвы, — объясняет Людмила Шубина. — Нужно вынимать корневища. Они толщиной по 5 миллиметров, бывает и до сантиметра. И, естественно, нельзя давать ему осеменяться. Он цветет розовым цветом, у него есть такие парашютики, которые позволяют ему разлетаться на 2–3 километра. При сильном ветре он способен и до 10 километров распространяться.

    Очень хорошо осот распространяется с помощью мотоблоков.

    — При его работе корень рубится не на две части, как при перекопке лопатой, а на десятки. И в каждой частичке есть почка, которая даст новое растение. Получается, что с одного корешка можно получить десятки растений. Мотоблоки провоцируют размножение осота, поэтому лучше взять лопату.

    Одно из самых ценных растений в народной медицине

    Пырей бывает двух видов — бескорневищный и корневищный. Второй растет на залежных землях и на участках, где низкий уровень плодородия, и больше всего доставляет проблем дачникам.

    — Он также эффективно размножается путем дробления корней мотоблоком. Избавиться от него с технической точки зрения тоже легко — копать лопатой землю и выбирать каждый корешок, — отмечает Людмила Шубина.

    При этом она добавила, что пырей имеет отличные лекарственные свойства.

    — В народной медицине это одно из самых ценных растений, — подчеркнула агроном.

    Лекарственная сныть

    Сныть тоже лекарственное и съедобное растение, которое размножается корневищами. Есть декоративная форма с пестрыми листьями, используемая в ландшафтном дизайне.

    Лесная — достаточно крупное растение, которое, попадая на огород, ведет себя очень агрессивно, как и пырей с осотом. Опять вам поможет только перекопка и методичное удаление корней из земли.

    — Понимаю, что городские дачники не очень любят лопату. Но если уж взяли дачу, то нужно и земле поклониться, чтобы всё было хорошо на огороде, — напоминает агроном.

    Это звездчатка средняя, или мокрица, которую так не любят дачники
    Это звездчатка средняя, или мокрица, которую так не любят дачникиФото: Aiwok / Wikimedia.org

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    дачаогородсадсорнякимокрица
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