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    COVID-19

    «Все под контролем». Беглов ответил, нужны ли Петербургу новые ковидные ограничения

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    В Петербурге обстановка с распространением COVID-19 находится под контролем, вакцин хватает, а новые ограничения пока не нужны. Об этом 29 июля заявил губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.

    «Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему», – сказано в сообщении Смольного.

    Беглов призвал петербуржцев пройти ревакцинацию, чтобы приготовиться к сезонному подъему заболеваемости осенью. В Смольном заявили, что город имеет достаточный запас вакцины – свыше 370 тысяч комплектов. Действуют 181 пункт вакцинации и выездные прививочные бригады.

    «Фонтанка» писала, что из-за роста заболеваемости, который фиксируется с середины июля, в Петербурге разворачивают новые койки для больных с COVID-19. Инфицированных принимают семь городских стационаров.

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