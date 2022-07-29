«Все под контролем». Беглов ответил, нужны ли Петербургу новые ковидные ограничения

В Петербурге обстановка с распространением COVID-19 находится под контролем, вакцин хватает, а новые ограничения пока не нужны. Об этом 29 июля заявил губернатор Александр Беглов по итогам заседания оперштаба под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.



«Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему», – сказано в сообщении Смольного.



Беглов призвал петербуржцев пройти ревакцинацию, чтобы приготовиться к сезонному подъему заболеваемости осенью. В Смольном заявили, что город имеет достаточный запас вакцины – свыше 370 тысяч комплектов. Действуют 181 пункт вакцинации и выездные прививочные бригады.

