Еще одну больницу возвращают на ковидный фронт в Петербурге

В Петербурге на фоне роста заболеваемости к борьбе с COVID-19 подключили еще один стационар. Теперь в городе таких семь.
Для пациентов с коронавирусом с сегодняшнего дня развернули 50 коек в городской больнице
Накануне 120 коек открыли для больных ковидом в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Также с коронавирусной инфекцией работают больница
Всего в городе для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуты 1 309 коек. В стационарах лечатся 975 инфицированных, а амбулаторно —