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    COVID-19

    Еще одну больницу возвращают на ковидный фронт в Петербурге

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    В Петербурге на фоне роста заболеваемости к борьбе с COVID-19 подключили еще один стационар. Теперь в городе таких семь.

    Для пациентов с коронавирусом с сегодняшнего дня развернули 50 коек в городской больнице № 20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба комздрава.

    Накануне 120 коек открыли для больных ковидом в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Также с коронавирусной инфекцией работают больница им. Боткина, детская больница им. Филатова, городская больница № 40, Александровская больница и психиатрическая больница им. Скворцова-Степанова.

    Всего в городе для пациентов с COVID-19 и пневмониями развернуты 1 309 коек. В стационарах лечатся 975 инфицированных, а амбулаторно — 4 831. За последние сутки в Петербурге было выявлено 1 272 новых случая коронавируса.

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