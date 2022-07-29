Еще одну больницу возвращают на ковидный фронт в Петербурге

В Петербурге на фоне роста заболеваемости к борьбе с COVID-19 подключили еще один стационар. Теперь в городе таких семь.



Для пациентов с коронавирусом с сегодняшнего дня развернули 50 коек в городской больнице № 20 (поликлиническое отделение 42 на улице Ленсовета, 54/2). Об этом 29 июля сообщает пресс-служба комздрава.

