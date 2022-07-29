Стационары для больных COVID-19 в Петербурге не бездействуют. Занята почти тысяча коек

За минувшие сутки от коронавируса в Петербурге смогли выздороветь 287 горожан, а продолжают лечение в больницах около тысячи пациентов. Об этом сообщается в эпидемиологической справке оперштаба Смольного от 29 июня.

В общей сложности в Петербурге для пациентов с COVID-19 сейчас задействовано семь городских стационаров. В них находятся 975 человек, 334 койки остаются свободными. К ИВЛ подключены 17 петербуржцев, в реанимации — 139.

