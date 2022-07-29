Ковид идёт в рост по стране. Петербург на третьей строчке

За минувшие сутки в России зафиксирован очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 — 11 422 новых случая. Лидирует по этому показателю Москва, в тройке — Петербург и Подмосковье.



По данным федерального оперштаба за 29 июля, в Петербурге за сутки выявлено 1 272 новых случая коронавируса (накануне был 1 151 ). Это третий показатель по России после Москвы ( 3 682 ) и Подмосковья ( 1 328 ).