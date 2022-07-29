Ковид идёт в рост по стране. Петербург на третьей строчке

За минувшие сутки в России зафиксирован очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 —
По данным федерального оперштаба за 29 июля, в Петербурге за сутки выявлено
Госпитализировано в городе на Неве 129 пациентов, а в целом по стране —
Также в РФ подтверждено 39 летальных исходов. В Петербурге смертельную статистику пополнили ещё 7 случаев (днём ранее было четыре).
Напомним, накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России пока не планируют вводить общефедеральные ограничения из-за новой волны коронавируса.