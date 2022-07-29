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    COVID-19

    Ковид идёт в рост по стране. Петербург на третьей строчке

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    За минувшие сутки в России зафиксирован очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 — 11 422 новых случая. Лидирует по этому показателю Москва, в тройке — Петербург и Подмосковье.

    По данным федерального оперштаба за 29 июля, в Петербурге за сутки выявлено 1 272 новых случая коронавируса (накануне был 1 151). Это третий показатель по России после Москвы (3 682) и Подмосковья (1 328).

    Госпитализировано в городе на Неве 129 пациентов, а в целом по стране — 1 723.

    Также в РФ подтверждено 39 летальных исходов. В Петербурге смертельную статистику пополнили ещё 7 случаев (днём ранее было четыре).

    Напомним, накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на территории России пока не планируют вводить общефедеральные ограничения из-за новой волны коронавируса.

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