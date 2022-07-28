Роспотребнадзор рассказал о том, нужны ли в РФ новые массовые ограничения из-за COVID-19

Роспотребназор выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о том, что на территории России якобы собираются вводить общефедеральные ограничения из-за новой волны коронавируса.
«В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале 28 июля.
При этом в Роспотребнадзоре признали, что в РФ вновь наблюдается рост заболеваемости в связи с распространением новых подвидов штамма «омикрон». «Однако заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, которые сейчас превалируют в нашей стране, протекает не так тяжело», — отмечается в заявлении.
В ведомстве посоветовали гражданам не забывать о базовых правилах предосторожности. В частности, носить маски в общественных местах людям с хроническими заболеваниями, а также пользоваться антисептиками. Сохраняется также рекомендация ревакцинироваться раз в полгода.
Ранее «Фонтанка» писала, что за последние сутки в России и в Петербурге, в частности, зафиксированы рекордные показатели заболеваемости коронавирусом за это лето. Позже появилась информация, что корпус-трансформер Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице в Петербурге с этого дня снова открывается для приема пациентов с COVID-19.