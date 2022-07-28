Роспотребнадзор рассказал о том, нужны ли в РФ новые массовые ограничения из-за COVID-19

Роспотребназор выступил с официальным заявлением, в котором опроверг информацию о том, что на территории России якобы собираются вводить общефедеральные ограничения из-за новой волны коронавируса.



«В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остаётся прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале 28 июля.

