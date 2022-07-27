Тело мужчины нашли у берега Невы в Петербурге. Его мать считает, что виновато сердце

Тело мужчины достали из воды у яхт-клуба «Восточный» в Невском районе Петербурга. Мать погибшего считает, что сыну стало плохо с сердцем.

Погибшего обнаружили в десяти метрах от берега Невы у дома 18/2 на Рыбацком проспекте. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Мама 32-летнего погибшего рассказала, что сын решил искупаться в ночь с субботы на воскресенье. По её словам, с ним была спутница, но почему она не помогла мужчине, когда тот начал тонуть — неясно.