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    Тело мужчины нашли у берега Невы в Петербурге. Его мать считает, что виновато сердце

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    Тело мужчины достали из воды у яхт-клуба «Восточный» в Невском районе Петербурга. Мать погибшего считает, что сыну стало плохо с сердцем.

    Погибшего обнаружили в десяти метрах от берега Невы у дома 18/2 на Рыбацком проспекте. Об этом 27 июля «Фонтанке» сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

    Мама 32-летнего погибшего рассказала, что сын решил искупаться в ночь с субботы на воскресенье. По её словам, с ним была спутница, но почему она не помогла мужчине, когда тот начал тонуть — неясно.

    «Как он на мелком мог утонуть? Скорее всего, это случилось из-за проблем с сердцем. Если бы было на глубине — за несколько дней унесло бы течением», — поделилась петербурженка.

    Тело погибшего передали полицейским для установления всех обстоятельств произошедшего.

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