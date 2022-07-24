Трамп заявил, что в мире есть только два гендера — мужской и женский

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что в мире существует только два гендера — мужской и женский. Слова прозвучали на встрече со студентами в Тампе, штат Флорида, передает 24 июля Bay News 9.



По словам Трампа, разница между его движением и силами, с которыми он борется, «не может быть более очевидной».



«Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал он.



Все американские граждане с 11 апреля этого года при оформлении паспорта могут выбирать один из трех гендеров, включая небинарный Х.

