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    Трамп заявил, что в мире есть только два гендера — мужской и женский

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    Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп заявил, что в мире существует только два гендера — мужской и женский. Слова прозвучали на встрече со студентами в Тампе, штат Флорида, передает 24 июля Bay News 9.

    По словам Трампа, разница между его движением и силами, с которыми он борется, «не может быть более очевидной».

    «Они верят в левую гендерную идеологию и ядовитую критическую расовую теорию. Мы верим в существование двух гендеров — есть мужчины и есть женщины», — сказал он.

    Все американские граждане с 11 апреля этого года при оформлении паспорта могут выбирать один из трех гендеров, включая небинарный Х.

    45-й президент США неоднократно критиковал нынешнего главу государства Джо Байдена за «разобщение страны по расовому и гендерному признакам». В качестве примера он привел «внушение американским школьникам» критической расовой теории, которую назвал «антиамериканской».

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