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    Удаленная «Масяня» вернулась на YouTube. Автор жалобы хлебнул гнева поклонников

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    Заблокированный эпизод мультфильма «Масяня» под названием «Санкт-Мариубург» вернули на YouTube. Создатель мультфильма Олег Куваев написал, что этому способствовал резонанс в соцсетях. А автор жалобы — фотограф Игорь Соболев — обратился к юристам.

    На своей странице Соболев объяснил, что когда на работе у него выдалась свободная минутка, в трендах YouTube он увидел «Масяню» и знакомую картину Исаакиевского собора в предпросмотре (изображения сравниваются здесь).

    «Какая-то тональность уж очень знакомая. Да и облака уж очень знакомо плывут по небу. Да не, не может быть...Полез искать в закромах родины и точно — да это ж родная фоточка. Помню, над ней экспериментировал со вставкой неба из другой фоточки. На мой вкус, не очень получилось, но не пропадать же работе — выложил в инет. И здесь такая встреча», — объяснил фотограф еще 12 июля. А 15 июля он сообщил, что уже написал юристам. 23 июля мультфильм заблокировали.

    На звонок и вопросы «Фонтанки» в Telegram Соболев не ответил, хотя и прочитал. В соцсетях ему начали писать разгневанные поклонники творчества Олега Куваева.

    «Вы понимаете, что нормальные люди теперь просто откажутся с вами работать?» — пишут ему фанаты «Масяни».

    © Фонтанка.Ру

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