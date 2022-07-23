Удаленная «Масяня» вернулась на YouTube. Автор жалобы хлебнул гнева поклонников

Заблокированный эпизод мультфильма «Масяня» под названием «Санкт-Мариубург» вернули на YouTube. Создатель мультфильма Олег Куваев написал, что этому способствовал резонанс в соцсетях. А автор жалобы — фотограф Игорь Соболев — обратился к юристам.

На своей странице Соболев объяснил, что когда на работе у него выдалась свободная минутка, в трендах YouTube он увидел «Масяню» и знакомую картину Исаакиевского собора в предпросмотре (изображения сравниваются здесь).