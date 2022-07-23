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    YouTube удалил мультик про Масяню из-за фасада Исаакиевского собора

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    Последний эпизод мультика про Масяню «Санкт-Мариубург» удален с YouTube из-за авторских прав. Автор назвал претензию крайне сомнительной.

    О том, что мультик удален, его автор Олег Куваев написал в своих соцсетях. Речь идет о последнем эпизоде, у него было несколько миллионов просмотров. В ролике герои Куваева оказались под обстрелами и не понимали, за что бомбят город.

    Утром 23 июля, примерно через две недели после выхода, ролик оказался удален администраторами YouTube. По словам Куваева, некто Игорь Соболев оставил жалобу — якобы вид Исаакиевского собора в мультике срисован с его фотографии. Куваев заявил, что собор был изображен фронтально и, по такой логике, пожаловаться может практически каждый, кто когда-либо его фотографировал.

    Отдельно автор возмутился тем, что видео сразу было именно удалено, а не заблокировано на время.

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