YouTube удалил мультик про Масяню из-за фасада Исаакиевского собора

Последний эпизод мультика про Масяню «Санкт-Мариубург» удален с YouTube из-за авторских прав. Автор назвал претензию крайне сомнительной.

О том, что мультик удален, его автор Олег Куваев написал в своих соцсетях. Речь идет о последнем эпизоде, у него было несколько миллионов просмотров. В ролике герои Куваева оказались под обстрелами и не понимали, за что бомбят город.

Утром 23 июля, примерно через две недели после выхода, ролик оказался удален администраторами YouTube. По словам Куваева, некто Игорь Соболев оставил жалобу — якобы вид Исаакиевского собора в мультике срисован с его фотографии. Куваев заявил, что собор был изображен фронтально и, по такой логике, пожаловаться может практически каждый, кто когда-либо его фотографировал.